Fertil Pampa, la subsidiaria de Pampa Energía, solicitó ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con una inversión de u$s 2400 millones destinada a la producción de urea granulada. La iniciativa contempla la construcción y operación de una planta de urea en el polo petroquímico de Bahía Blanca, con una capacidad estimada de 2,1 millones de toneladas anuales, con el objetivo de transformar el gas de Vaca Muerta en insumos de mayor valor agregado. El proyecto tiene en análisis un financiamiento de u$s 1500 millones de BID Invest. “Es una apuesta estratégica para industrializar recursos, generar divisas y desarrollar proveedores locales, aunque depende de estabilidad macro y precios energéticos competitivos”, indicaron fuentes involucradas en la presentación. El proyecto apunta a generar divisas por hasta u$s 890 millones anuales hacia 2030, a la vez que prevé exportar cerca del 60% de la producción -con foco en el mercado brasileño- y sustituir las importaciones actuales de urea. Según estiman en el sector, la obra demandará 3500 empleos durante la etapa de construcción y 300 puestos fijos para la operación de la planta. En Argentina, hasta el momento, Profertil es la única productora de urea granulada del país. Desde el año pasado en manos de Adecoagro, la firma cuenta con una planta productiva en Bahía Blanca, con una capacidad anual de 1,3 millones de toneladas de urea granulada y 790.000 de amoníaco, con las que provee al 60% del mercado local. Se trata de un insumo que es clave en el país. La urea es un fertilizante que se utiliza para brindar nutrientes a los principales cultivos de la Argentina y resulta fundamental para mejorar los rindes de cultivos como trigo y maíz.