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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 14 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este viernes, 14 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4413 - La Yeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 14 de agosto

 1°4413 11°3885
 1300  12°3296
 3°8061 13°5555 
 2360  14°3097 
 9905  15°6297 
 6°9468  16°4217
 7890  17°4177 
 6675  18°8194 
 2903  19°0719 
 10°6672 20°8562 

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Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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