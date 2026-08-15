La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 14 de agosto de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este viernes, 14 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4413 - La Yeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 14 de agosto

1° 4413 11° 3885 2° 1300 12° 3296 3° 8061 13° 5555 4° 2360 14° 3097 5° 9905 15° 6297 6° 9468 16° 4217 7° 7890 17° 4177 8° 6675 18° 8194 9° 2903 19° 0719 10° 6672 20° 8562

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta suele simbolizar miedo a la mala suerte, culpas o energía negativa cercana.

Invita a revisar creencias y hábitos pesimistas, alejarse de influencias tóxicas y recuperar confianza.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.