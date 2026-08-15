Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 14 de agosto de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 1149 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 14 de agosto

1° 1149 11° 6922 2° 5064 12° 2406 3° 3630 13° 9993 4° 7865 14° 8534 5° 2727 15° 0936 6° 4575 16° 5412 7° 7355 17° 3644 8° 9862 18° 5451 9° 8830 19° 6314 10° 9236 20° 3733

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con la carne suele aludir a deseos y necesidades básicas, placer sensorial o hambre emocional.

Según su estado (fresca, cruda, podrida), puede señalar vitalidad, impulsividad o advertir excesos y culpas.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.