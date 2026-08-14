Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el regreso de las lluvias este viernes 14 con una intensa tormenta que traerá condiciones meteorológicas adversas por 24 horas. Se espera abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo con ráfagas de viento intensas.

Qué provincia se verá afectada por la tormenta hoy

El SMN emitió una alerta por lluvias para la provincia de Misiones para el viernes 14. El pronóstico señala un escenario adverso con fuertes precipitaciones a lo largo del día y una temperatura que oscilará entre los 11° y 21°, por lo que la humedad será la protagonista de la jornada.

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Las localidades más complicadas por las tormentas son Posadas, Oberá, Apóstoles, El Dorado, Bernardo de Irigoyen y Puerto Iguazú. Desde el organismo recomendaron seguir una serie de recomendaciones:

Evitar realizar actividades al aire libre.

Retirar la basura y objetos que impidan el libre paso del agua.

Limpiar sumideros y drenajes.

Alejarse de árboles y postes de electricidad.

Mantenerse atento a los informes oficiales

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El SMN detalló que para la jornada de hoy se esperan algunos chubascos durante la media mañana y fuerte presencia de humedad. La temperatura se mantendrá en torno a los 10° y 13°.

Para el fin de semana las lluvias volverán durante la tarde y noche al AMBA con mínimas de 13° y máximas de 16°.