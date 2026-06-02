En esta noticia <b>Gran paso</b>

Vaca Muerta Oil Sur (VMOS S.A.) contrató a SPI Astilleros, empresa líder del Grupo SPI, para brindar un servicio clave en la Terminal Punta Colorada, ubicada en la provincia de Río Negro.

Desde esta terminal se exportará el petróleo crudo proveniente de Vaca Muerta, transportado a través del oleoducto VMOS que conecta Allen con el océano Atlántico. En el marco de la puesta en marcha de la planta, a partir de 2026 comenzará la habilitación progresiva de seis tanques de almacenamiento, cada uno con una capacidad de 120.000 m³.

SPI tiene a su cargo el bombeo de agua de mar destinado a la realización de las pruebas hidrostáticas necesarias para verificar la estanqueidad y certificación de los tanques, etapa fundamental previa a su operación y posterior llenado con petróleo.

Para la ejecución de este servicio se empleará la draga “Gloria P”, una embarcación de última generación construida por SPI Astilleros bajo diseño de Damen Shipyards. Esta unidad representa la capacidad industrial, tecnológica y operativa del astillero argentino, integrando estándares internacionales de diseño con desarrollo y construcción nacional.

Gran paso

“Este proyecto representa un paso muy significativo para SPI Astilleros, no solo por la magnitud técnica del servicio, sino también por nuestra participación directa en una obra estratégica para el desarrollo energético y la exportación del petróleo de Vaca Muerta. Poder hacerlo con equipamiento propio, diseñado y construido en nuestro astillero, reafirma nuestras capacidades y nuestro compromiso con el desarrollo industrial nacional”, señaló Sandra Cipolla, presidenta de SPI Astilleros.

La adjudicación de este contrato representa un nuevo desafío para la División Oil & Gas de SPI Astilleros y consolida su posicionamiento en proyectos estratégicos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, fortaleciendo su integración en la cadena de valor del sector energético argentino.