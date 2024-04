Tecpetrol consiguió en el mercado u$s 120 millones para el desarrollo de proyectos en Vaca Muerta

Tecpetrol, la empresa petrolera del Grupo Techint, colocó en el mercado de capitales local una Obligación Negociable simple por u$s 120 millones, que le permitirá financiar parte de los proyectos de desarrollo que tiene a partir de este año en la formación neuquina de Vaca Muerta.

Las Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) Clase VII, presentadas por un monto inicial de u$s 60 millones, se emitió a una tasa del 5,98% anual y a un plazo de 24 meses; mientras que el total de las ofertas recibidas alcanzaron los u$s 158 millones, informaron fuentes de la compañía y de los agentes colocadores.

La compañía encabezada por su CEO Ricardo Markous, incorporó meses atrás en su conducción a Ricardo Ferreiro como nuevo presidente de Exploración & Producción (E&P), en sustitución de Horacio Marín, quien luego de 35 años pasó a desempeñarse como titular de YPF.

Tras el desarrollo emblemático para el no convencional argentino, del área gasífera de Fortín de Piedra, la compañía decidió enfocar sus objetivos en el shale oil de Vaca Muerta con dos bloques productores que comenzó a impulsar este 2024, con el objetivo de ir hacia los 100.000 barriles diarios hacia 2027.



Los proyectos en petróleo

La empresa podrá replicar la experiencia de los últimos años en Fortín de Piedra, en el bloque ubicado en la venta del petróleo conocido como Puesto Parada, con una primera etapa de 6000 barriles y otra de 20,000 barriles.

También decidió avanzar con el desarrollo en Los Toldos 2 Este, con el objetivo lograr de 35.000 a 70.000 barriles diarios, lo que permitiría llegar a los 100.000 barriles pautados, con una participación importante en la industria teniendo en cuenta que actualmente la argentina produce en torno a los 650.000 barriles en todas sus áreas.



La decisión de reorientar los objetivos hacia el petróleo responde a las limitaciones aún existentes en transporte de gas natural que impiden incrementar los volúmenes de producción en el segmento.

En cambio, para la mayoría de las operadoras del no convencional, es un momento propicio para aprovechar las condiciones de infraestructura y precio internacional en el mercado del petróleo, lo que le permitirá a Tecpetrol insertar toda su producción en el frente exportador.

La empresa fortalece su posición en Vaca Muerta e invierte en proyectos de exportación

No obstante, Fortín de Piedra sigue dando grandes resultados. Allí, pocas semanas atrás la compañía informó que alcanzó un trillón de pies cúbicos de gas producido (1 TCF), lo que equivale a la cantidad que se necesita para abastecer a todos los hogares de Argentina durante tres años.



En esa área, cuya producción representa el 32% de la cuenca neuquina, Tecpetrol lleva invertido, desde 2017 a la actualidad, poco más de u$S 3500 millones.

La estrategia en gas quedará supedita en su crecimiento hasta tanto este consolidado un proyecto importante de exportación, ya sea mediante el desarrollo de la red de gasoductos a la región, pero particularmente de una planta de producción de Gas Natural Licuado.

Tecpetrol tiene en estudio un proyecto de producción de GNL que implicaría unos u$s 2500 millones de inversión, aunque su bandera de largada podría estar supeditada a la posibilidad de integrarse a un mega proyecto de GNL que YPF, en alianza con la malaya Petronas, ya anunció estará abierto a otros actores de la industria.

Mientras, tanto, la compañía decidió la construcción de una gran planta separadora de líquidos de shale gas, lo que le permitirá exportar derivados de mayor valor agregado desde el polo petroquímico de Bahía Blanca, y de una magnitud similar al complejo de Compañía Mega.

El plan ya concretó en la "ingeniería conceptual", y contempla la construcción de una planta de extracción de butano, metano y propano en Tratayén, en la provincia de Neuquén, un punto clave para la producción de gas en Argentina.



Tecpetrol junto a las empresas del holding también está dedicada a proyectos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan sus actividades productivas. En el mismo sentido encaró un programa de energías renovables que permitirá suplir parte de su demanda energética y acelerar el proceso de descarbonización.

También decidió invertir en litio, en el noroeste argentino, que está emergiendo como un actor clave en la producción de este mineral fundamental para los mercados de baterías y movilidad eléctrica.