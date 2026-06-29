“Casting” en Vaca Muerta: YPF busca el reemplazo de Shell y activa a JP Morgan para el proyecto GNL

YPF anunció la firma de acuerdos para la incorporación de Eni y XRG al desarrollo del upstream dedicado al proyecto Argentina LNG. El entendimiento, que ya viene desde hace unos meses se formalizó en estas horas.

UPCO ARLING será la sociedad titular de los bloques de gas afectados al proyecto de exportación de GNL. YPF le vendió participaciones accionarias a sus socios para que participen de proyecto.

La exportación de GNL podría generar entre u$s 20.000 millones y u$s 25.000 millones anuales una vez que esté en marcha .

La operación se llevará adelante a través de dicha sociedad vehículo que, una vez completada la transacción sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones. Entre ellas, la aprobación de la Autoridad de Aplicación de la cesión de las Áreas de YPF a UPCO ARLNG I, que será titular de los bloques Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II.

En este marco, Eni y XRG adquirirán participación del 32% del capital social cada una, mientras que YPF conservará el 36%. A partir de la firma de los acuerdos, estos bloques quedarán dedicados al desarrollo del proyecto Argentina LNG.

“Estamos dando un paso más en el desarrollo de Argentina LNG. El ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global ”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF en un comunicado.

Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources de la italiana Eni, comentó: “nuestra entrada en la cuenca no convencional de Vaca Muerta, junto a YPF y XRG, fortalece la capacidad de Eni para desarrollar recursos de gas a escala mundial y convertirlos en GNL competitivo para los mercados internacionales”.

Por su parte, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, destacó que “Argentina tiene el potencial de desempeñar un papel cada vez más importante en la satisfacción de la creciente demanda mundial de gas natural, y proyectos como ARGENTINA LNG serán clave para aprovechar esa oportunidad”.

Vaca Muerta es uno de los recursos de gas más atractivos del mundo, y esta transacción le da a XRG un rol directo en impulsar un proyecto con la escala, la calidad y el potencial a largo plazo para convertirse en una nueva fuente significativa de suministro confiable de GNL para los mercados globales”, según Marín.

“Vaca Muerta es una de las cuencas no convencionales más ricas del mundo en términos de recursos: nuestra participación nos posiciona a lo largo de toda la cadena de valor, desde el upstream argentino hasta el suministro de GNL a clientes internacionales, generando valor mientras contribuimos a la seguridad energética global”, según Marín.

YPF adquirió, mediante un intercambio de activos (swap) con Pluspetrol, el 50% de participación que esta última detentaba en los bloques, consolidando así la titularidad del 100% de las áreas. Fue una operación concretada el 30 de abril.

El proyecto Argentina LNG es una iniciativa integrada de gran escala que articula el desarrollo de recursos no convencionales de gas en Vaca Muerta con infraestructura de midstream y licuefacción, con el objetivo de abastecer de gas natural licuado a los mercados internacionales.

El ataque de EEUU a Irán alteró el mapa energético mundial. Según YPF, Argentina se volvió más atractiva por su ubicación, y por estar alejado de zonas con potenciales conflictos bélicos.

El consorcio que exportará ya tiene conversaciones con muchas empresas sobre quiénes comprarán el GNL. En principio, la italiana Eni sería una de las principales tomadoras. Hoy le importa justamente a varios países que fueron afectados por la situación en Medio Oriente.