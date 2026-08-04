Esta semana llega una de las instancias más seguidas por los inversores: los balances. Entre las compañías que presentarán sus resultados trimestrales se encuentran Pampa Energía, Ternium e YPF, tres empresas con fuerte peso dentro del mercado argentino y cuyos números suelen ser observados de cerca por inversores y analistas.

Más allá de conocer cuánto ganó o perdió cada compañía entre abril y junio, los balances ofrecen una radiografía del negocio. Permiten evaluar si las ventas crecieron, cómo evolucionó la rentabilidad, si aumentó la producción, qué nivel de inversiones realizó la empresa y cuáles son las perspectivas que plantea el management para los próximos meses.

Por eso, la reacción del mercado no siempre depende de la utilidad neta. En muchos casos, una empresa puede presentar ganancias por encima del año anterior y, aun así, ver caer el precio de su acción si los resultados quedan por debajo de las expectativas o si anticipa un escenario menos favorable.

De igual manera, un balance con una ganancia menor puede ser bien recibido si confirma una mejora operativa o perspectivas de crecimiento.

Qué mirar cuando una empresa presenta su balance

Aunque cada sector tiene indicadores propios, hay algunos datos que suelen repetirse en casi todas las presentaciones de resultados y ayudan a interpretar la evolución del negocio.

Uno de ellos es la facturación o ingresos, que muestra cómo evolucionaron las ventas de la compañía. Otro es el EBITDA, una medida de la rentabilidad operativa que permite analizar el desempeño del negocio antes del impacto de factores financieros, impositivos y contables.

La ganancia neta tiene su importancia, aunque conviene interpretarla junto con el resto de los indicadores, ya que puede verse afectada por cuestiones extraordinarias que no necesariamente reflejan la marcha habitual de la empresa.

En sectores intensivos en inversión, como el energético, el mercado también presta especial atención al flujo de caja, al nivel de inversiones (capex) y a la evolución de la deuda, ya que esos indicadores permiten evaluar la capacidad de la compañía para financiar su crecimiento.

El mensaje de las empresas

Uno de los momentos más importantes suele llegar después de la publicación del balance. Durante la conferencia con inversores, el management suele explicar qué factores influyeron en los resultados y compartir sus perspectivas para los próximos trimestres.

En muchos casos, esas definiciones terminan teniendo tanto impacto sobre la cotización como los números del propio balance.

Pampa Energía: producción récord, pero atención al cash flow y al capex

Pampa cerró el primer trimestre de 2026 con números operativos muy sólidos: ingresos por US$ 573 millones, EBITDA ajustado de US$ 325 millones (48% más que en el mismo período de 2025) y una ganancia neta atribuible a los accionistas de US$ 214 millones, un 40% superior al año anterior.

El motor del resultado fue el segmento de Exploración y Producción, especialmente el desarrollo de Rincón de Aranda en Vaca Muerta, junto con mayores ventas de gas y un mejor desempeño en generación eléctrica.

Fuente: Pampa Energía Pampa Energía Fuente: Pampa Energía Pampa Energía

La empresa muestra un crecimiento operativo muy fuerte, pero la pregunta del mercado es si puede sostener ese ritmo sin deteriorar aún más su generación de caja en el corto plazo.

Qué mirar en el próximo reporte

Producción de hidrocarburos

La compañía reportó 13,8 mcmpd de gas en 1T26 (17% más interanual) y una producción total que superó los 100.000 barriles equivalentes por día. Cualquier desvío en esta tendencia puede afectar directamente el EBITDA de E&P.

EBITDA de exploración y producción

Este segmento fue el principal contribuyente al resultado operativo. Los inversores seguirán de cerca si la mejora de márgenes se sostiene con precios de petróleo y gas más bajos que el año anterior (el petróleo promedio fue de US$ 58,2/barril, 15% menos que en 1T25).

Nivel de inversiones (capex) y flujo de caja

Pampa invirtió US$ 242 millones en el trimestre (36% más que un año antes) y registró un flujo de caja libre negativo de US$ 402 millones. La empresa está en una fase de expansión agresiva, pero el mercado querrá ver cómo se financia ese crecimiento y cuándo el free cash flow vuelve a ser positivo.

Estrategia de expansión y proyecto de urea

En julio, Pampa anunció una inversión de US$ 2.700 millones para construir una planta de urea en Bahía Blanca, con adhesión al RIGI. Los inversores evaluarán si este proyecto se mantiene en los tiempos y montos anunciados, y cómo impacta en la asignación de capital frente a otras oportunidades en Vaca Muerta.

Ternium: márgenes y la demanda de acero

En el primer trimestre, Ternium mostró una mejora significativa en su rentabilidad pese a un contexto desafiante para la industria siderúrgica. La compañía informó ventas por US$ 3.934 millones, un EBITDA ajustado de US$ 479 millones, un 48% superior al registrado un año antes, y una ganancia neta de US$ 372 millones, frente a los US$ 142 millones del mismo período de 2025.

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Ese desempeño respondió principalmente a mejores precios realizados del acero y a una recuperación de la demanda en algunos de sus principales mercados, especialmente México, aunque los despachos de acero se redujeron levemente respecto del año anterior.

Por eso, en los resultados del segundo trimestre el foco estará puesto en comprobar si esa mejora de rentabilidad logró sostenerse. El mercado seguirá especialmente la evolución del EBITDA, los márgenes operativos, que alcanzaron el 12% de las ventas, una expansión significativa respecto al 8% del primer trimestre de 2025, los despachos de acero y los comentarios de la compañía sobre la demanda en México, Estados Unidos y Argentina.

En una empresa cíclica como Ternium, las perspectivas que transmite el management sobre la actividad industrial suelen tener tanto peso como los propios números del trimestre al permitir anticipar cómo podría evolucionar el negocio durante la segunda mitad del año. La compañía ha proyectado un crecimiento del 4% en el consumo de acero en México para 2026, lo que refuerza la importancia de las señales que dé sobre la demanda en ese mercado clave.

YPF: producción, generación de caja y el avance de Vaca Muerta

YPF presentará los resultados del segundo trimestre de 2026 después de haber mostrado un nuevo avance en su negocio no convencional durante los primeros meses del año.

Entre enero y marzo, la compañía informó ingresos por US$ 4.946 millones, un EBITDA ajustado de US$ 1.594 millones, el más alto de la historia para un primer trimestre, y una ganancia neta de US$ 409 millones, frente a una pérdida de US$ 10 millones en el mismo período de 2025.

La producción de petróleo alcanzó los 271.000 barriles diarios, uno de los niveles más altos de los últimos años, impulsada principalmente por el crecimiento del shale oil en Vaca Muerta, donde la producción de crudo no convencional promedió los 205.000 barriles diarios, un 39% más que un año antes.

Con estos antecedentes, el mercado buscará confirmar si la compañía pudo mantener el crecimiento operativo durante el segundo trimestre. Entre las principales variables a seguir estarán la evolución de la producción de petróleo y gas, especialmente en los desarrollos no convencionales, el EBITDA ajustado y la capacidad de generar flujo de caja para sostener su ambicioso plan de inversiones.

También será clave conocer las definiciones del management sobre el ritmo de desarrollo de Vaca Muerta, las perspectivas para las exportaciones de crudo y el avance de los proyectos de infraestructura que permitirán aumentar la capacidad de evacuación de la producción.

En una petrolera integrada como YPF, estos indicadores suelen tener un impacto mayor que la utilidad neta del trimestre, ya que ofrecen una mejor medida de la evolución del negocio y de su potencial de crecimiento en los próximos años.