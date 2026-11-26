El ciclo escolar 2026-2027 comenzó el 31 de agosto de 2026 y está previsto que concluyan el 9 de julio de 2027.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que el próximo viernes 27 de noviembre se suspenderán las clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, debido a la realización de la Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

De esta manera, los alumnos de educación básica podrán disfrutar de un fin de semana largo , considerado el último puente de noviembre de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027. La suspensión está contemplada en la programación oficial de la dependencia y corresponde a una jornada de trabajo destinada al personal docente y directivo.

Las fechas contempladas en el ciclo escolar 2026-2027 aplican para las escuelas públicas y los planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades federativas.

Esta suspensión de actividades escolares llegará pocas semanas antes del inicio de las vacaciones de invierno. Según la SEP, el viernes 18 de diciembre de 2026 será el último día de clases antes del receso de fin de año. En total, los alumnos tendrán 19 días seguidos sin clases, del sábado 19 de diciembre al miércoles 6 de enero

¿Por qué se suspenden las clases el viernes 27 de noviembre?

Según lo establecido en el calendario escolar 2026-2027, el viernes 27 de noviembre se suspenderán las actividades escolares debido a una nueva sesión ordinaria del CTE.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán que asistir a clases ese día. Las actividades se reanudarán con normalidad el lunes 30.

En total, el calendario contempla ocho sesiones ordinarias del CTE durante el ciclo escolar. Tres se distrbuirán en 2026 de la siguiente manera:

25 de septiembre

30 de octubre

27 de noviembre

Las cinco restantes tendrán lugar en 2027, específicamente el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.

En cada una de estas fechas se convoca al director y a los docentes para identificar y analizar desafíos educativos, revisar los avances en el aprendizaje de los estudiantes y acordar medidas en conjunto que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza.

¿Cuándo comienzan las vacaciones en diciembre?

La SEP estableció que las próximas vacaciones para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzarán el lunes 21 de diciembre y finalizarán el martes 5 de enero de 2027.

Sin embargo, los estudiantes no regresarán inmediatamente después de esa fecha. El calendario contempla el miércoles 6 de enero como día de suspensión de labores docentes, por lo que el retorno a las aulas está previsto para el jueves 7 de enero de 2027.

En total, el receso vacacional comprenderá 19 días sin actividades escolares, considerando el periodo establecido entre el 21 de diciembre y el 6 de enero, antes de la reanudación de clases.

¿Cuántos días de clases habrá en 2027?

De acuerdo con la programación oficial de la Secretaría de Educación Pública, el ciclo escolar actual contempla 185 días de clases para los estudiantes de educación básica.

Por su parte, el calendario también contempla otras jornadas en las que los estudiantes no deberán asistir a clases debido a reuniones del Consejo Técnico Escolar y suspensiones de labores docentes.

Entre las próximas fechas destacadas se encuentran:

29 de enero de 2027: registro y comunicación de resultados de evaluación.

1 de febrero de 2027: suspensión de labores docentes.

26 de febrero de 2027: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

15 de marzo de 2027: suspensión de clases.

Desde la SEP recomiendan a madres y padres consultar el calendario escolar correspondiente y mantenerse en contacto con los planteles educativos para conocer cualquier modificación en las actividades. En el caso de las instituciones privadas que no estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional, las fechas pueden ser diferentes.