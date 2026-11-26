El diseño de cada tapa puede variar según el fabricante, el tamaño del envase y el tipo de bebida.

Las botellas de plástico tienen varios elementos en su tapa que cumplen funciones diferentes. Uno de los más fáciles de reconocer es el anillo que queda debajo de la tapa después de abrir el envase por primera vez.

Este aro forma parte del sistema de seguridad del cierre y está diseñado para mostrar si la botella ya fue abierta o manipulada antes de llegar al consumidor.

La próxima vez que abras una botella, puedes observar que el anillo queda en el cuello del envase mientras la tapa gira y se separa.

Para qué sirve el anillo que queda debajo de la tapa

El anillo inferior es conocido como anillo de seguridad o de inviolabilidad. Antes de abrir la botella, está unido a la tapa mediante pequeños puentes de plástico.

Cuando el consumidor gira la tapa por primera vez, esos puntos de unión se rompen. La tapa puede entonces separarse del anillo, que queda alrededor del cuello de la botella.

Su función principal es ofrecer una señal visual de que el cierre original fue abierto. Si el anillo sigue unido a la tapa, el envase no fue abierto.

En algunos diseños, pequeñas aletas ubicadas en la parte interior del anillo se enganchan debajo de un reborde del cuello de la botella. Esto ayuda a mantener el anillo en su lugar después de que se rompe la unión con la tapa.

El anillo inferior es conocido como anillo de seguridad o de inviolabilidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué otras partes tiene una tapa de botella

El anillo no es el único componente que cumple una función específica. Una tapa puede reunir distintos elementos destinados a facilitar la apertura, mantener el cierre y proteger el contenido.

Entre ellos se encuentran:

La rosca interna , que permite abrir y cerrar el envase.

Los elementos de sellado , que ayudan a evitar pérdidas de líquido y la entrada de aire.

El anillo de seguridad, que evidencia la primera apertura del envase.

Por qué las tapas tienen pequeñas ranuras

Las líneas verticales que aparecen alrededor de las tapas cumplen una función diferente al anillo inferior. Esas estrías mejoran el agarre y ayudan a transmitir la fuerza de los dedos hacia la tapa cuando se aplica el movimiento de giro.

Esto resulta especialmente útil cuando la superficie está húmeda o resbaladiza. También facilita volver a cerrar la botella y controlar el giro sin necesidad de ejercer tanta presión con los dedos.

Las ranuras, además, pueden cumplir una función durante la fabricación. Las máquinas que colocan y ajustan las tapas necesitan sujetarlas y aplicar un torque preciso para conseguir un cierre adecuado.

El diseño de cada tapa puede variar según el fabricante, el tamaño del envase y el tipo de bebida. En las bebidas con gas, además, el sistema de cierre debe contribuir a mantener el dióxido de carbono dentro del envase y soportar la presión interna.