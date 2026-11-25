El viernes 18 de diciembre de 2026 será el último día de clases antes del receso de fin de año.

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece las fechas que marcarán el cierre de actividades escolares durante diciembre. Para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, el último día de clases antes del receso será el viernes 18 de diciembre de 2026.

A partir del día siguiente comenzará un periodo de descanso que incluirá el fin de semana, las vacaciones de invierno y una jornada de suspensión de labores antes del regreso a las aulas.

Atención: cuándo empiezan las vacaciones de diciembre de la SEP

De acuerdo con el Acuerdo número 07/07/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el calendario escolar 2026-2027 establece 185 días efectivos de clase para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El viernes 18 de diciembre de 2026 será el último día de clases antes del receso de fin de año. Las vacaciones de invierno estarán comprendidas entre el lunes 21 de diciembre de 2026 y el martes 5 de enero de 2027.

De acuerdo con el Acuerdo número 07/07/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el calendario escolar 2026-2027 establece 185 días efectivos de clase. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Aunque el periodo oficial de vacaciones comienza el 21 de diciembre, los estudiantes dejarán de acudir a las aulas desde el sábado 19 de diciembre, después de su último día de clases del año.

Cuándo regresan los alumnos a las escuelas en enero

El descanso abarcará 19 días consecutivos sin clases, desde el sábado 19 de diciembre de 2026 hasta el miércoles 6 de enero de 2027, ya que el 6 de enero también está contemplado como día de suspensión de labores. El regreso a las aulas será el jueves 7 de enero de 2027.

El calendario escolar establece además que el ciclo lectivo 2026-2027 comenzó el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el viernes 9 de julio de 2027 para preescolar, primaria y secundaria.

Estas son las fechas clave del receso escolar

Los alumnos deberán tener en cuenta las siguientes fechas del calendario de la SEP:

Viernes 18 de diciembre de 2026: último día de clases del año.

Sábado 19 de diciembre: comienza el periodo de descanso.

Lunes 21 de diciembre: inicia oficialmente el periodo de vacaciones de invierno.