Por ahora, sus declaraciones constituyen un anuncio sobre sus intenciones empresariales, no indicó cuántas máquinas instalaría ni en qué sucursales comenzaría el proceso.

En esta noticia ¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre los cajeros de Banco Azteca?

El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, volvió a generar polémica en redes sociales tras viralizarse un video en el que anticipa un cambio en la operación de Banco Azteca.

Durante una conversación con otras personas, aseguró que planea sustituir a los cajeros humanos por máquinas que puedan funcionar las 24 horas del día.

¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre los cajeros de Banco Azteca?

La declaración estuvo vinculada con sus críticas al incremento del salario mínimo y a la implementación de la jornada laboral de 40 horas en México.

Según expuso, las nuevas condiciones laborales representan un costo que lo llevaría a apostar por una mayor automatización de los servicios bancarios .

En el video, el empresario hizo referencia a la cantidad de trabajadores que tenía en las cajas de sus sucursales y anticipó que pretende reducir esa plantilla hasta eliminarla: “Tenía 15 mil cajeros, voy a tener cero y voy a poner máquinas que trabajen 24/7”, expresó durante la conversación.

También calificó el aumento del salario mínimo como “un ataque al empleo” y relacionó su decisión con la reducción de la jornada laboral.

Banco Azteca es propiedad de Grupo Salinas, conglomerado liderado por el empresario mexicano Salinas Pliego, quien es su fundador, presidente y principal accionista.

El empresario sostuvo que los sistemas automatizados ofrecen ventajas frente a la contratación de personal, ya que “trabajan 24 por 7, no tienen programa laboral, no tienen sindicato, no tienen maternidad”.

Las máquinas “no tienen maternindad, incapacidad, lactancia”, prosiguió.

En el video no presentó un calendario de implementación ni precisó cuándo se concretaría la sustitución de los cajeros humanos. Fuente: X/@RicardoBSalinas

¿Cuánto tiempo tardaría en recuperar la inversión en máquinas?

Durante su intervención, el presidente de Grupo Salinas también habló sobre la inversión necesaria para avanzar con la automatización de las operaciones bancarias .

Entre los datos que mencionó sobre Banco Azteca, aseguró que la institución cuenta con 32 millones de clientes y realiza 100 millones de operaciones.

Además, afirmó que el banco paga alrededor de la mitad de las remesas que llegan a México.

Para dimensionar la operación, señaló que la entidad debe disponer de unos 10,000 millones de pesos de capital para atender los pagos relacionados con estos envíos de dinero.

Sobre el proyecto de automatización, mencionó que la inversión tendría un periodo de recuperación (payback) de aproximadamente tres años.

También consideró que ese plazo podría ser mayor en términos de rentabilidad futura.