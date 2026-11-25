Andrés Castañeda, vicepresidente ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico, destacó el papel de la innovación en la transformación de las cabinas.

Aeroméxico anunció el inicio de un ambicioso proceso de renovación de su flota de aviones Boeing 787 Dreamliner, con el que busca elevar los estándares de comodidad y servicio en los vuelos de largo alcance. El proyecto se llevará adelante entre 2029 y 2031 e incluirá cambios en las distintas clases de cabina.

Uno de los principales objetivos será ampliar la oferta de asientos premium, que aumentará hasta un 70% gracias a la nueva distribución de los espacios. Para desarrollar esta propuesta, la compañía trabajó junto con la firma británica New Territory, responsable del diseño de las nuevas suites Premier One y de la cabina Premium Economy.

La iniciativa de la renovación coincide con los diez años de colaboración entre Aeroméxico y New Territory.

Con la reconfiguración, los aviones Boeing 787-9 tendrán una capacidad de 259 pasajeros, mientras que los modelos 787-8 podrán transportar hasta 217 personas.

La reconfiguración de Aeroméxico en su flota de aviones

La renovación de la cabina Premier incluirá espacios diseñados para ofrecer mayor privacidad y comodidad durante los trayectos internacionales. Entre las novedades se encuentran:

Puertas corredizas

Acceso directo al pasillo

Iluminación adaptable

Conectividad Bluetooth

Carga inalámbrica

Nuevos compartimentos para objetos personales

Una de las principales incorporaciones serán las Premier One Suites Plus, que contarán con el doble de espacio que los actuales asientos Premier One. También dispondrán de:

Camas horizontales

Pantallas de 27 pulgadas con resolución 4K

Mesas de mayor tamaño para disfrutar del servicio gastronómico a bordo

Estos asientos serán desarrollados por Recaro en colaboración con Aeroméxico y se instalarán en los Boeing 787-9. Se trata de la primera vez que el fabricante trabaja en un producto de estas características en el mercado.

Por su parte, las Premier One Suites también ofrecerán espacios individuales con mayor privacidad, camas totalmente horizontales, pantallas de 19 pulgadas con resolución 4K y compartimentos adicionales.

En el caso de la categoría Premium Economy, se ofrecerá una alternativa intermedia entre la Premier y Economy. Esta cabina contará con asientos de mayor reclinación, espacio adicional para las piernas y pantallas individuales de 16 pulgadas con resolución 4K.

La nueva categoría estará disponible tanto en los Boeing 787-8 como en los 787-9, lo que permitirá ampliar las opciones para quienes buscan viajar con mayor comodidad.

Qué cambios tendrá la clase turista de Aeroméxico

La modernización que llevará adelante Aeroméxico también alcanzará a la cabina Economy. En las primeras tres filas se instalarán los asientos Elevated AM+, que ofrecerán mayor reclinación y espacio para las piernas.

El resto de la clase turista incorporará asientos de nueva generación, con un diseño más delgado orientado a optimizar el espacio y mejorar la comodidad durante el vuelo.

En materia tecnológica, los pasajeros tendrán pantallas individuales de 13 pulgadas con resolución 4K, conectividad Bluetooth y puertos USB. Estas prestaciones estarán disponibles en ambas versiones del Dreamliner que opera la compañía.

Cabe destacar que la renovación no se limitará a los asientos y los servicios tecnológicos. El proyecto también contempla una actualización integral de la estética interior de los aviones.

La propuesta combinará tonalidades azules más cálidas y profundas con materiales como piedra, laminados y textiles, con el propósito de incorporar elementos de identidad mexicana a la experiencia de viaje.