La resolución también permite al Poder Ejecutivo modificar la fecha de inicio de la actividad cuando existan causas imprevistas, siempre que el cambio no exceda el tiempo de permanencia establecido y se realice antes del ingreso por aguas territoriales peruanas.

El Senado de Perú autorizó el ingreso y tránsito de una unidad naval y personal militar de Corea del Sur, con armas de guerra, por el territorio peruano. La medida fue aprobada por 39 votos a favor y 11 en contra, y quedó formalizada mediante la Resolución Legislativa N.º 32748.

La autorización corresponde al ROKS Hansando (ATH-81), un buque naval de entrenamiento de la Marina de la República de Corea. La norma establece que su objetivo es realizar un crucero de instrucción y entrenamiento de cadetes.

La resolución fue promulgada el 13 de noviembre de 2026 y publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de noviembre.

Atención: hasta cuándo podrá permanecer el buque de Corea del Sur en Perú

De acuerdo con la Resolución Legislativa N.º 32748, el ROKS Hansando tenía previsto ingresar al dominio marítimo peruano el 21 de noviembre de 2026 y tiene prevista su salida para el 30 de noviembre. La norma establece además que la unidad naval tendrá una escala en el puerto del Callao del 24 al 27 de noviembre.

La autorización comprende al buque y a su dotación con armas de guerra y contempla una permanencia total de diez días. El permiso fue otorgado en el marco del crucero de entrenamiento que realiza la Marina de la República de Corea.

La resolución también permite al Poder Ejecutivo modificar la fecha de inicio de la actividad cuando existan causas imprevistas, siempre que el cambio no exceda el tiempo de permanencia establecido y se realice antes del ingreso por aguas territoriales peruanas. Después de las actividades, el ministro de Defensa deberá presentar un informe al Senado.

La autorización comprende al buque y a su dotación con armas de guerra y contempla una permanencia total de diez días. Fuente: Shutterstock

Cuántos tripulantes integran la dotación del ROKS Hansando

El anexo de la resolución detalla las características del buque y la composición de su personal. En total, la unidad naval cuenta con 412 personas, entre las que se encuentran oficiales, cadetes, tripulantes y personal de apoyo.

La dotación está integrada de la siguiente manera:

44 oficiales .

144 cadetes .

112 miembros de tripulación .

58 personas de soporte logístico .

54 personas de entidades de la República de Corea.

El ROKS Hansando tiene 142,2 metros de eslora y 18 metros de manga, con un desplazamiento de 4.875 toneladas estándar y 6.235 toneladas a plena carga. La resolución lo identifica como un buque naval de entrenamiento de la clase ATH.

Qué armamento lleva el buque surcoreano

El anexo de la Resolución Legislativa N.º 32748 especifica que el ROKS Hansando cuenta con artillería de 76 milímetros, un cañón naval de 40 milímetros y un sistema de señuelos R-BOC (Rapid Bloom Off-board Chaff). También incluye una embarcación inflable de casco rígido, conocida como RHIB.