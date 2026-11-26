Una de las dudas más habituales antes de elegir un híbrido enchufable es qué pasa cuando la batería se agota en medio de un recorrido: ¿el auto se detiene o puede seguir circulando? La respuesta tiene que ver con un componente que casi nunca aparece en estas conversaciones: el generador.

¿Qué ocurre cuando baja la carga de la batería de un PHEV?

En su página técnica oficial Plug-In Hybrid Electric Vehicles, el Centro de Datos de Combustibles Alternativos (AFDC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Energía de Estados Unidos explica que estos vehículos normalmente utilizan electricidad hasta que la batería está casi agotada y que, entonces, el motor de combustión puede encargarse de impulsar el vehículo. El organismo aclara que el funcionamiento específico depende de la configuración de cada modelo.

Ahí aparece una diferencia clave de Nissan Frontier PRO PHEV, la primera pickup híbrida enchufable de Nissan. Además de un motor a gasolina, un motor eléctrico y una batería de alto voltaje de 20 kWh, incorpora un generador. Según el boletín de la marca, este componente transforma el movimiento del motor a gasolina en energía eléctrica que puede almacenarse en la batería.

En la práctica, eso significa que la electricidad del sistema no proviene únicamente de la carga externa. La batería puede recargarse mediante una conexión externa, pero el generador suma una segunda fuente de energía a partir del funcionamiento del propio motor a gasolina.

Nissan Frontier.

Nissan indica que el motor eléctrico y el de combustión pueden operar de forma independiente o simultánea, según los requerimientos de potencia y torque. De esta manera, el vehículo combina la respuesta inmediata del motor eléctrico con la potencia sostenida del motor de combustión.

Qué cambia para el conductor con un generador a bordo

Para quien maneja, el resultado es una configuración que permite realizar determinados trayectos únicamente con energía eléctrica y recurrir al motor de combustión cuando se necesita mayor autonomía. Nissan comunica para Nissan Frontier PRO PHEV una autonomía total combinada cercana a los 1,000 kilómetros.

Por eso, al evaluar un híbrido enchufable conviene mirar más allá de cuánto se puede recorrer solo con electricidad. Saber de dónde sale la energía cuando la batería baja, y si el vehículo cuenta con un generador, ayuda a entender qué tan flexible puede ser su uso tanto en la rutina diaria como en los viajes largos.

En Nissan Frontier PRO PHEV, el generador forma parte de un sistema que, según la marca, permite realizar recorridos cotidianos y trayectos de larga distancia con mayor versatilidad, sin dejar de lado las capacidades que caracterizan a la familia Frontier.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.