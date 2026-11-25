Las comisiones unidas de Legislación y Administración Municipal, Finanzas Públicas y Recursos Hidráulicos aprobaron integrar un grupo de trabajo con los ayuntamientos que solicitaron ratificar sus tarifas diferenciadas para el próximo ejercicio fiscal.

El Congreso del Estado de México analiza las propuestas de tarifas de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para 2027. En total, 20 municipios solicitaron ratificar los cobros diferenciados respecto de los establecidos en el Código Financiero estatal, sin aplicar incrementos tarifarios adicionales.

La revisión legislativa también puso sobre la mesa los problemas de infraestructura y distribución que afectan el suministro de agua en la entidad. Durante una reunión de comisiones, representantes de Morena y el Partido Verde señalaron la necesidad de combatir las fugas, mejorar la inversión pública y atender prácticas como el tandeo y la comercialización de agua mediante pipas privadas.

Las legisladoras Sandra Patricia Santos y Nelly Brigida Rivera, así como el parlamentario Gerardo Pliego, todos de morena, coincidieron en la importancia de fortalecer la infraestructura hídrica en los municipios. Fuente: Congreso Edomex

¿Qué municipios del Edomex mantendrán sus tarifas de agua en 2027?

Las comisiones unidas de Legislación y Administración Municipal, Finanzas Públicas y Recursos Hidráulicos aprobaron integrar un grupo de trabajo con los ayuntamientos que solicitaron ratificar sus tarifas diferenciadas para el próximo ejercicio fiscal.

Los 20 municipios que participan en este proceso son:

Metepec Cuautitlán Jilotepec Atizapán de Zaragoza Huixquilucan Tultitlán Naucalpan Toluca Valle de Bravo Amecameca Coacalco Zinacantepec Lerma Tlalnepantla Tecámac El Oro Acolman Atlacomulco Cuautitlán Izcalli Tepotzotlán

La propuesta consiste en conservar las tarifas diferenciadas que ya tienen estos municipios, sin incrementos adicionales y únicamente con la actualización correspondiente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Su valor diario vigente es de 117.31 pesos.

El titular de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, Francisco Javier Escamilla Hernández, informó que los 20 ayuntamientos cumplieron con la metodología correspondiente para solicitar la ratificación de sus cuotas.

20 municipios de Edomex conservaran las tarifas actuales de agua para el 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Fugas y tandeo: los problemas que preocupan al Congreso

Durante la reunión, las legisladoras Sandra Patricia Santos Rodríguez y Nelly Brigida Rivera Sánchez, así como el diputado Gerardo Pliego Santana, todos de Morena, coincidieron en que es necesario fortalecer la infraestructura hídrica municipal.

Rivera Sánchez advirtió sobre las pérdidas de agua en las redes de distribución: “del 30 al 40 por ciento del agua se pierde en fugas”, por lo que pidió atender este problema para garantizar el suministro a la población.

Por su parte, la diputada Miriam Silva Mata, del PVEM, señaló que persisten deficiencias en la gestión municipal, entre ellas el tandeo, la venta de agua mediante pipas privadas y el robo del recurso. También cuestionó la falta de transparencia sobre el destino de los recursos destinados a la política hídrica.

Sandra Patricia Santos sostuvo que los municipios deben avanzar en la reducción de pérdidas, la ampliación de la medición y el mantenimiento de las redes. En tanto, Gerardo Pliego llamó a los presidentes municipales y responsables de los organismos operadores a destinar mayores recursos a infraestructura.

El análisis de las tarifas continuará mediante el grupo de trabajo, con el propósito de revisar las condiciones técnicas y financieras de los servicios de agua en los municipios participantes.