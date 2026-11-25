El Pleno lo decidió el 23 de noviembre de 2026 al resolver la revisión administrativa 2/2026, según el comunicado de la SCJN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el SAT puede aplicar la presunción del artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación a los depósitos bancarios que no correspondan con los registros de contabilidad del contribuyente. La norma establece que esos depósitos son ingresos por los que deben pagarse contribuciones.

El Pleno lo decidió el 23 de noviembre de 2026 al resolver la revisión administrativa 2/2026, según el comunicado de la SCJN. La votación fue de seis contra tres y, según el registro de la sesión, al alcanzar seis votos la resolución constituye precedente obligatorio.

El caso que llegó a la Corte

El SAT determinó en 2017 un crédito fiscal a una empresa por el ejercicio 2010, con impuestos, recargos, multas y reparto de utilidades, a partir de depósitos bancarios no registrados en su contabilidad. En noviembre de 2024, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la parte del crédito vinculada con esos depósitos, unos 647.5 millones de pesos, por falta de precisión de cada depósito no desvirtuado.

Las autoridades fiscales impugnaron la sentencia. Sostuvieron que habían identificado las cuentas, las instituciones bancarias y los importes cuestionados, y que valoraron la documentación presentada por la empresa.

El SAT intensificó en septiembre el intercambio de información con los bancos para detectar depósitos en efectivo que no corresponden con los ingresos declarados. Shutterstock

Qué resolvió la Corte

El Pleno revocó la sentencia. Consideró que la empresa tuvo elementos suficientes para identificar los movimientos desde la fiscalización, que incluso aclaró una parte de ellos, y que el tribunal dejó de examinar argumentos de la autoridad y pruebas relevantes.

El expediente volvió al TFJA para que considere suficiente la identificación de los depósitos, estudie los planteamientos pendientes y valore las pruebas sobre su origen. El tribunal emitirá una nueva decisión sobre la legalidad del crédito fiscal.

Una presunción que ya existía

El artículo 59, fracción III, establece que los depósitos que no correspondan a registros de la contabilidad que el contribuyente esté obligado a llevar son ingresos y valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones. En 2017, la Primera Sala de la Corte resolvió que ese precepto no viola los principios de seguridad y certeza jurídica.

El SAT intensificó en septiembre el intercambio de información con los bancos para detectar depósitos en efectivo que no corresponden con los ingresos declarados.