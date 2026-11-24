El calendario escolar de Murcia establece el viernes 27 de noviembre como día no lectivo para los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial.

Los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial de la Región de Murcia tendrán un fin de semana más largo de lo habitual. El calendario escolar 2026-2027 establece que el viernes 27 de noviembre será un día no lectivo con motivo de la festividad de San José de Calasanz.

Así consta en la resolución del 8 de junio de 2026 de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, publicada el 11 de junio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

La medida permitirá a los estudiantes de estas etapas educativas disfrutar de tres días consecutivos sin clases. Sin embargo, no afectará de forma generalizada al alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, que cuenta con sus propias festividades escolares.

Por qué no habrá clases este viernes 27 de noviembre en Murcia

La Orden de 15 de febrero de 2023, que regula el calendario escolar de los centros docentes no universitarios de la Región de Murcia, establece los días no lectivos correspondientes a las festividades patronales de cada nivel educativo.

En el caso de Educación Infantil, Primaria y Especial, la fecha asignada corresponde a San José de Calasanz, reconocido como patrón de los educadores.

Este año, la festividad coincide con un viernes, lo que permitirá a los alumnos disfrutar de un fin de semana de tres días sin necesidad de realizar modificaciones en el calendario escolar general.

No obstante, se trata de un día no lectivo y no de un festivo laboral. Por tanto, los padres y madres que trabajen deberán organizar el cuidado de sus hijos durante esa jornada si no disponen de un día libre.

Cuándo regresarán los alumnos a las aulas de Murcia

Según el calendario escolar general, los estudiantes tendrán que regresar a las aulas el lunes 30 de noviembre, después de tres jornadas consecutivas de descanso.

El próximo periodo sin clases llegará apenas una semana después, con motivo del puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción.

Los alumnos podrán disfrutar entonces de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, ambos incluidos. La vuelta a las aulas está prevista, con carácter general, para el miércoles 9 de diciembre.

Las familias deberán consultar también el calendario específico de su centro educativo, puesto que la normativa contempla particularidades municipales y excepciones para los colegios que imparten distintas etapas de enseñanza.

Los estudiantes disfrutarán de tres días consecutivos de descanso por la festividad de San José de Calasanz. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Calendario escolar de Murcia: todos los próximos días sin clases

Antes de que finalice 2026, los estudiantes murcianos todavía tendrán varios días de descanso. Además del puente de diciembre, el calendario contempla una jornada no lectiva adicional inmediatamente antes de las vacaciones de Navidad.

Estas son las principales fechas del calendario escolar 2026-2027:

Fecha Motivo 27 de noviembre de 2026 San José de Calasanz (Infantil, Primaria y Especial) 7 de diciembre de 2026 Festivo por el traslado del Día de la Constitución 8 de diciembre de 2026 Inmaculada Concepción 23 de diciembre de 2026 Día no lectivo Del 24 de diciembre al 6 de enero Vacaciones de Navidad 29 de enero de 2027 Festividad del patrón de Secundaria y Bachillerato, entre otras enseñanzas 1 de febrero de 2027 Festividad del patrón de Formación Profesional 19 de marzo de 2027 San José Del 22 al 29 de marzo de 2027 Vacaciones de Semana Santa 9 de junio de 2027 Día de la Región de Murcia

A estas fechas se suman los festivos locales y los días no lectivos específicos de cada municipio.

Cuándo empiezan las vacaciones de Navidad en Murcia

El periodo oficial de vacaciones de Navidad comenzará el jueves 24 de diciembre de 2026. Sin embargo, la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras ha establecido el miércoles 23 de diciembre como día no lectivo.

Por tanto, el último día de clases antes de las fiestas será, con carácter general, el martes 22 de diciembre.

Los estudiantes disfrutarán de 15 días consecutivos sin actividad lectiva, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, y regresarán a las aulas el jueves 7 de enero de 2027, salvo en aquellos municipios que hayan establecido jornadas adicionales de descanso.