La Secretaría de Educación Pública estableció que el ciclo lectivo 2026-2027 finalizará el viernes 9 de julio de 2027, fecha en la que concluirán las actividades escolares.

En el marco del calendario escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó las fechas de Consejo Técnico Escolar (CTE). En esta línea, habrá un día de suspensión de clases en el mismo mes que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresan a las aulas después de las vacaciones de invierno.

La suspensión de actividades escolares alcanza a la educación básica, tanto instituciones públicas como colegios privados incorporados al Sistema Educativo Nacional. El próximo año, la primera sesión de CTE será el viernes 29 de enero, por lo que los alumnos tendrán un descanso de tres días seguidos.

Para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, el ciclo lectivo tendrá una duración de 185 días. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Con ello, los alumnos tendrán un día de descanso adicional en enero.

Fechas de suspensión de clases en México

El calendario contempla ocho reuniones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE): tres durante 2026, previstas para el 25 de septiembre, el 30 de octubre y el 27 de noviembre; y cinco en 2027, programadas para los siguientes días:

29 de enero

26 de febrero

30 de abril

28 de mayo

25 de junio

Por otro lado, las fechas establecidas para la suspensión de actividades docentes serán el 16 de septiembre, el 2 y 16 de noviembre y el 25 de diciembre de 2026. En 2027, los días sin labores serán el 1 y 6 de enero, el 1 de febrero, el 15 de marzo y el 5 de mayo.

¿Qué es el CTE de la SEP?

Se trata de un espacio de trabajo y organización destinado a las instituciones de educación básica, que incluye los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Estas reuniones se llevan a cabo antes del comienzo de cada ciclo lectivo y, posteriormente, el último viernes de cada mes.

Participan el director de la escuela y los integrantes del equipo docente, quienes trabajan en conjunto para:

Identificar dificultades Evaluar los avances académicos Atender las necesidades pedagógicas de los estudiantes

Uno de sus principales objetivos es promover la mejora continua de la calidad educativa mediante la planificación y puesta en marcha de estrategias que permitan elevar el rendimiento escolar.

Temas prioritarios en CTE

Se encuentran la reducción del rezago educativo y el fortalecimiento de habilidades fundamentales, como la lectura, la escritura y las matemáticas.

Durante las sesiones del CTE, los docentes y directivos analizan la situación particular de cada establecimiento educativo, intercambian experiencias, comparten materiales y evalúan distintas propuestas pedagógicas. A partir de estas reflexiones, buscan establecer acuerdos y tomar decisiones conjuntas que permitan mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, siempre con el propósito de beneficiar a niños y adolescentes.