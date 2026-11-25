El SMN advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un periodo de cambios importantes en el clima de México durante los próximos cuatro días, con lluvias intensas, descenso de temperaturas, fuertes rachas de viento y posible caída de nieve o aguanieve en algunas zonas. El aviso corresponde al Pronóstico Extendido a 96 Horas número 327, emitido el 23 de noviembre de 2026.

El frente frío número 8 y una masa de aire ártico mantendrán condiciones frías en distintas regiones, mientras que otros sistemas favorecerán lluvias en el occidente, centro, oriente y sureste. El pronóstico también contempla rachas de hasta 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y temperaturas mínimas de hasta -10 °C en zonas serranas del norte.

El frente frío provocará lluvias y temperaturas bajo cero

Durante el periodo de pronóstico, el frente frío número 8 se desplazará sobre distintas regiones del país y estará acompañado por una masa de aire ártico. Esto favorecerá un descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México.

Para el miércoles 25 de noviembre, el SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que también se esperan precipitaciones fuertes en otras entidades del oriente y sureste.

Las temperaturas más bajas se concentrarán en zonas serranas. Durante la madrugada del jueves, el pronóstico contempla valores de -10 a -5 °C en zonas serranas de Durango y Chihuahua, además de registros de entre -5 y 0 °C en partes de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Para el miércoles 25 de noviembre, el SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Shutterstock

El SMN también prevé posible caída de nieve o aguanieve durante el viernes en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, con condiciones que podrían extenderse durante la madrugada del sábado hacia regiones del centro y oriente del país.

Rachas de hasta 100 km/h y oleaje elevado

El viento será otro de los principales factores durante los próximos días. El SMN pronosticó un evento de Norte que alcanzará su mayor intensidad en determinadas regiones del país.

Para el miércoles se esperan rachas de 80 a 100 km/h en Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec. El jueves, las rachas de 90 a 100 km/h se concentrarán en el istmo y golfo de Tehuantepec.

El viernes, el evento de Norte continuará en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de 90 a 100 km/h. Además, el SMN prevé condiciones de viento fuerte en Baja California, Baja California Sur y Sonora durante parte del periodo.

El viento también estará acompañado por oleaje elevado. Para el miércoles se esperan olas de hasta 4 a 5 metros en la costa de Veracruz y el golfo de Tehuantepec, mientras que para el jueves el oleaje alcanzará entre 4 y 5 metros en la costa occidental de la península de Baja California.

Así será el pronóstico de miércoles a viernes

El SMN prevé diferentes condiciones según la región durante la segunda mitad del periodo de 96 horas:

Miércoles 25: lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de ambiente frío y viento fuerte.

Jueves 26: lluvias intensas en Nayarit, Jalisco y Colima, con rachas de hasta 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Viernes 27: lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de posible nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Madrugadas: temperaturas de -10 a -5 °C en zonas serranas de Durango y Chihuahua durante distintos días del periodo.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo, además de provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.