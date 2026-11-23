El fallo reconoce la posibilidad de reclamar los alimentos que no recibieron durante su minoría de edad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las personas mayores de edad pueden reclamar el pago retroactivo de los alimentos que sus padres dejaron de proporcionar durante su infancia.

El criterio quedó establecido en el Amparo Directo en Revisión 1388/2016, resuelto por la Primera Sala el 1 de febrero de 2017.

La resolución, bajo la ponencia del entonces ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aclaró que el derecho a recibir alimentos durante la niñez no pierde su exigibilidad cuando el hijo cumple 18 años . Por lo tanto, alcanzar la mayoría de edad no constituye un impedimento para reclamar las obligaciones alimentarias incumplidas durante ese periodo .

¿Qué determinó la Suprema Corte sobre la pensión alimenticia para mayores de edad?

La Primera Sala estableció que debe distinguirse entre el periodo que protege el derecho a los alimentos y el momento en que puede exigirse su cumplimiento. En este caso, la protección corresponde a las necesidades que surgieron durante la minoría de edad, pero el reclamo puede realizarse posteriormente.

La sentencia señala: “Debe distinguirse entre el ámbito de protección del derecho (alimentos por minoría de edad) y el momento en que dicho derecho puede ser exigible (cualquier tiempo) ”. Con este razonamiento, la Corte consideró que no existe una justificación para impedir que una persona adulta reclame las cantidades que le correspondían cuando era menor y que no fueron cubiertas por su progenitor.

El fallo también explicó que la obligación alimentaria surge del vínculo entre padres e hijos y que el reconocimiento judicial de la paternidad no constituye el nacimiento de ese derecho, sino que reconoce una relación que ya existía.

La Primera Sala reconoció que una persona puede reclamar, incluso después de cumplir 18 años, los alimentos que su padre o madre dejó de proporcionarle durante su infancia. Fuente: Suprema Corte

¿Qué debe considerar un juez para determinar el monto de los alimentos retroactivos?

La SCJN aclaró que el reconocimiento del derecho a reclamar no significa que todas las personas mayores de edad reciban automáticamente una cantidad determinada. El monto debe establecerse mediante una valoración judicial de las circunstancias particulares del caso.

Para calcularlo, el juzgador deberá considerar distintos elementos, entre ellos:

El conocimiento del embarazo o nacimiento: si el progenitor sabía de la existencia de su hijo y desde cuándo.

La buena o mala fe: cómo actuó el padre durante el procedimiento de reconocimiento de paternidad y alimentos.

Las razones para incumplir: corresponde al progenitor demostrar si existieron causas justificadas para quedar relevado de su obligación.

La capacidad económica: los recursos del deudor alimentario también deben tomarse en cuenta para determinar el monto.

La resolución modificó la sentencia recurrida y devolvió el expediente al Tribunal Colegiado para que determinara la cuantía de los alimentos retroactivos conforme a esos criterios.

El Amparo Directo en Revisión 1388/2016 fue aprobado por mayoría de tres votos, de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández.

Los ministros José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron en contra.