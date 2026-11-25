Little Caesars buscará incrementar la lealtad de sus consumidores en México hacia 2027, luego de alcanzar un alto nivel de reconocimiento de marca en el país, por lo que enfocará su estrategia de marketing en fortalecer la conexión con sus clientes mediante innovación, alianzas comerciales y experiencias, explicó Jazmín Jasso, directora de Marketing de Little Caesars México.

La cadena, que llegó al país en 2006 con su primera sucursal en Ciudad Juárez, Chihuahua, ya supera las 750 unidades y tiene presencia en las 32 entidades, de acuerdo con datos de la misma franquicia.

“Nuestro objetivo siempre es seguir incrementando esa lealtad”, señaló Jasso en entrevista con El Cronista México.

La directiva explicó que la estrategia de marketing parte de tres pilares: valor, calidad y conveniencia, conceptos que orientan las actividades de la marca tanto en sus establecimientos como en eventos, medios de comunicación y plataformas digitales.

Para 2027, la compañía buscará aprovechar el reconocimiento que ya tiene entre los consumidores para fortalecer su relación con ellos y mantener su cercanía a través de distintos canales.

Innovación y alianzas para conectar con nuevas audiencias

En un mercado de pizzas cada vez más competido, Little Caesars busca diferenciarse mediante el lanzamiento de nuevos productos y colaboraciones con otras marcas y propiedades de entretenimiento.

Jasso explicó que la innovación forma parte de las actividades cotidianas de la empresa, con nuevas variedades, sabores y orillas para sus pizzas. A esto se suman alianzas comerciales que permiten acercarse a públicos distintos, como su colaboración relacionada con la película Jumanji.

La estrategia también contempla patrocinios y presencia en espacios de entretenimiento. Entre ellos, la Selección Mexicana de fútbol, la MPL, conciertos y festivales musicales.

“Una forma en la que hemos encontrado la entrada a la conexión con este consumidor es llegando a los lugares donde ellos viven su día a día, donde lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les interesa”, explicó.

La cercanía con el público también se refleja en la identidad que los propios consumidores han construido alrededor de la marca. Como ejemplo, la directiva mencionó el apodo de “Liru Sisa”, que surgió de memes y conversaciones en redes sociales, y no de una campaña desarrollada internamente.

Digitalización y formatos de tiendas flexibles

La transformación digital también forma parte de la estrategia de la cadena, que mantiene una presencia activa en redes sociales y busca ampliar la interacción con sus consumidores.

En el terreno operativo, cuenta con una aplicación para realizar pedidos anticipados y recogerlos en tienda, además de su presencia en plataformas de entrega a domicilio.

La compañía también adapta sus establecimientos a las características de cada ubicación. De acuerdo con Jasso, no todas las sucursales requieren un comedor, por lo que opera distintos formatos: desde tiendas donde los consumidores pueden permanecer y consumir sus alimentos hasta unidades enfocadas en pedidos para llevar o exclusivamente delivery.

La directiva sostuvo que esta flexibilidad permite responder a las necesidades de cada región y mantener la rentabilidad de los establecimientos, sin depender de un único modelo de operación.

Aunque no proporcionó el número actual de sucursales, destacó que la marca ya tiene cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y continúa creciendo dentro de los distintos estados y regiones.

Precios accesibles sin sacrificar calidad

Otro de los pilares de la estrategia es mantener una propuesta de precios accesibles, aunque la compañía busca que su diferenciación no dependa exclusivamente del costo de sus productos.

Jasso señaló que el valor de la marca también está relacionado con la experiencia, la calidad y la conveniencia que ofrece a sus clientes.

En ese sentido, destacó que la masa se prepara diariamente en las tiendas y que tanto la salsa como otros ingredientes llegan frescos a los establecimientos para su preparación.

La directiva consideró que estos elementos permiten sostener una propuesta de precios accesibles sin sacrificar la calidad del producto, en un contexto en el que los consumidores prestan cada vez más atención a lo que comen.

Además, la empresa impulsa Activarte, su programa de responsabilidad social, mediante el cual busca contribuir a las comunidades mexicanas a través del arte y el deporte, con especial atención en niños y jóvenes.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de la compañía por ampliar su relación con los consumidores más allá del producto y generar una conexión con las comunidades en las que opera.