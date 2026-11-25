México se prepara para inaugurar un centro de atención radiológica que permitirá analizar imágenes médicas con mayor precisión mediante el uso de IA.

El Gobierno de México anunció un acuerdo de cooperación con China para avanzar en la instalación de un hospital inteligente en el país, que incorporará herramientas de inteligencia artificial (IA) para agilizar distintos procesos médicos. La iniciativa también contempla un programa de intercambio de profesionales, investigadores y estudiantes para impulsar la capacitación y el desarrollo científico entre ambas naciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los detalles del proyecto al presentar los resultados de su visita a China, realizada en el marco de las reuniones de APEC 2026. Según explicó, uno de los principales objetivos es comenzar con la construcción de un centro hospitalario de alta tecnología, inspirado en un establecimiento que conoció durante su recorrido por el país asiático y que cuenta con una capacidad de 1.500 camas.

Los acuerdos establecidos con China incluyen programas de intercambio para que médicos mexicanos participen en instancias de formación e investigación científica. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La mandataria señaló que este primer proyecto podría servir como punto de partida para extender la cooperación tecnológica a otros hospitales mexicanos.

Cómo funcionará el hospital inteligente que México instalará con China

Uno de los ejes centrales del acuerdo será incorporar tecnologías avanzadas para mejorar la atención sanitaria. China cuenta con diversas herramientas que el Gobierno mexicano busca adaptar progresivamente a su sistema público de salud, como:

Desarrollos en automatización hospitalaria

Procesamiento de imágenes médicas

Aplicaciones de IA

Una de sus posibles aplicaciones sería en la interpretación de estudios médicos, como las tomografías. En la actualidad, estos procedimientos requieren que un especialista en radiología examine las imágenes para detectar anomalías o indicios de enfermedades. Con la incorporación de IA, se podría realizar un primer análisis automatizado que ayude a identificar posibles problemas y genere una evaluación preliminar.

Claudia Sheinbaum aclaró que estas herramientas no reemplazarán la intervención de los profesionales de la salud, sino que funcionarán como un apoyo para facilitar el diagnóstico y reducir los tiempos de respuesta.

Otra de las propuestas que se encuentran en evaluación es la creación de centros especializados en interpretación médica. La idea consiste en que hospitales y centros de salud que no cuentan con radiólogos puedan enviar sus estudios a estas unidades, donde especialistas apoyados por IA analizarían las imágenes y remitirían los resultados al establecimiento de origen.

Intercambio de médicos y científicos entre México y China

El acuerdo bilateral incluye un programa de colaboración académica y profesional . La propuesta contempla que médicos, investigadores y estudiantes mexicanos puedan viajar a China para recibir capacitación y conocer los avances tecnológicos aplicados a la medicina.

Al mismo tiempo, se buscará facilitar la llegada de profesionales chinos al territorio mexicano para participar en:

Actividades de formación

Investigación

Desarrollo científico

La intención es fortalecer los conocimientos de los equipos médicos mexicanos, promover el intercambio de experiencias y aprovechar los avances alcanzados por China en materia de innovación sanitaria.

El Gobierno también busca digitalizar los servicios de salud

La cooperación con China se suma a un proceso más amplio de modernización del sistema público de salud que impulsa la administración de Sheinbaum. Entre las prioridades se encuentra:

Avanzar en la digitalización de los servicios para reducir la burocracia Agilizar los procedimientos administrativos Mejorar la distribución de medicamentos

Como parte de estas medidas, la presidenta anunció que durante este año se eliminarán los oficios en papel en el IMSS-Bienestar . Así, la comunicación entre los directores de hospitales, los coordinadores estatales y las autoridades centrales pasará a realizarse por medios electrónicos.

Con estas iniciativas, el Gobierno busca aprovechar las nuevas tecnologías para modernizar la infraestructura hospitalaria, optimizar los recursos disponibles y mejorar la calidad de los servicios médicos que recibe la población.