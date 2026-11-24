La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más tiene como meta avanzar hacia la cobertura universal en 2027.

La beca de transporte para universitarios de la Ciudad de México aumentará a 2,000 pesos bimestrales a partir de 2027, según confirmó el Gobierno encabezado por Clara Brugada. La medida busca brindar un mayor respaldo económico a los jóvenes que cursan sus estudios superiores y deben trasladarse hasta sus centros educativos.

El anuncio se realizó el domingo 22 de noviembre, durante una jornada de entrega de 30.000 apoyos económicos a estudiantes universitarios en el estadio de béisbol Fray Nano, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza. Al encuentro asistieron beneficiarios provenientes de las 16 alcaldías de la capital.

La Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más alcanzó 100,000 beneficiarios en 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hasta el momento, el programa Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más entrega 1.500 pesos cada dos meses. Con la actualización, el monto tendrá un incremento de 500 pesos por bimestre, lo que representa una suba del 33,3%.

¿Quiénes pueden acceder a la beca de transporte en CDMX?

El apoyo económico está destinado a estudiantes de licenciatura que estén inscritos en instituciones públicas de educación superior y tengan residencia en la Ciudad de México.

Entre las universidades cuyos alumnos pueden acceder al beneficio se encuentran las siguientes instituciones:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Asimismo, pueden ser contemplados estudiantes de otras instituciones públicas incluidas en las reglas de operación, incluso de planteles universitarios nacionales ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México, siempre que cumplan con los requisitos de residencia y escolaridad.

Como condiciones generales, los solicitantes deben:

Vivir en la capital mexicana Estar matriculados en una universidad pública Cursar sus estudios en modalidad escolarizada o mixta, de acuerdo con las disposiciones vigentes del programa Contar con una cuenta de Llave CDMX activa, correo electrónico, CURP y teléfono.

¿Cómo registrarse a la Beca de Transporte CDMX?

Los universitarios interesados en obtener este apoyo deberán mantenerse atentos a las convocatorias y los comunicados oficiales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), organismo encargado de la administración del programa.

El procedimiento de inscripción se establece en cada convocatoria y puede contemplar el registro a través de una plataforma digital o mediante módulos de atención habilitados en las instituciones educativas.

Entre los documentos y datos que podrían solicitarse para completar el trámite se encuentran:

Identificación oficial del solicitante.

Comprobante de domicilio en la Ciudad de México.

Constancia de inscripción vigente en una institución pública de educación superior.

Información personal y datos escolares.