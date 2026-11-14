El Banco del Bienestar actualizó su aplicación móvil para permitir transferencias sin comisiones y pagos en comercios mediante códigos QR.

El Banco del Bienestar incorporó nuevas funciones a su aplicación móvil para que las personas que reciben la Pensión Bienestar, becas y otros apoyos sociales puedan enviar y recibir dinero sin comisiones, además de realizar pagos en comercios mediante códigos QR. Las operaciones están disponibles desde la nueva versión de la app.

Víctor Lamoyi Bocanegra, director del Banco del Bienestar, presentó las herramientas durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y explicó cómo utilizarlas.

La actualización también permite consultar saldos y movimientos en tiempo real, recibir notificaciones de compras y retiros y generar códigos QR para cobrar desde un negocio.

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar y las becas pueden enviar y recibir dinero desde la nueva app del Banco del Bienestar. Gobierno de México

¿Cómo enviar dinero y pagar con QR desde la nueva app del Banco del Bienestar?

La nueva aplicación permite realizar transferencias utilizando diferentes datos de la persona que recibirá el dinero. De acuerdo con la explicación presentada por el director del banco, los usuarios deben ingresar al apartado de Transferencias, capturar los datos correspondientes y confirmar la operación después de verificar la información.

Para enviar dinero desde el celular, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación del Banco del Bienestar e ingresar al apartado Transferencias .

Capturar el número de tarjeta, la CLABE interbancaria de 18 dígitos o el número de celular vinculado a la cuenta del destinatario.

Indicar el monto que se desea enviar y agregar el concepto de la transferencia.

Revisar los datos de la operación y confirmar el envío.

Guardar o compartir el comprobante que genera la aplicación.

Otra de las novedades es la posibilidad de pagar mediante códigos QR. Para hacerlo, el usuario debe escanear el código de la persona o del establecimiento comercial, verificar el importe y autorizar el pago desde su teléfono.

Además, quienes tienen un negocio pueden generar su propio código QR en la aplicación y compartirlo con sus clientes para recibir pagos.

La nueva versión está disponible de manera gratuita para dispositivos Android, a través de Google Play, y para iPhone, mediante App Store.

Lamoyi Bocanegra destacó el crecimiento de la plataforma y explicó que la primera versión, lanzada en 2022, estaba enfocada en consultar saldos y movimientos. Sobre su alcance, señaló que llegó a 18 millones de usuarios registrados y promedió más de un millón de consultas diarias.

La nueva aplicación ya cuenta con 7.2 millones de usuarios vinculados y, de acuerdo con la proyección presentada, podría alcanzar hasta 43 millones.

La aplicación permite escanear códigos QR para pagar compras y generar códigos propios para que los negocios puedan cobrar. Banco del Bienestar

Banco del Bienestar en 2026: sucursales, beneficiarios y dinero entregado

El Banco del Bienestar participa en la dispersión directa de recursos de 29 Programas para el Bienestar, entre ellos las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad, así como las Becas Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

De acuerdo con las cifras presentadas en el informe, estas son algunas de las principales dimensiones de la institución durante 2026:

Más de 3,100 sucursales distribuidas en todo el país.

42.8 millones de personas atendidas durante 2026.

Más de un billón de pesos en pensiones, becas y apoyos entregados durante el año.

29 programas sociales cuyos recursos se dispersan directamente a través del Banco del Bienestar.

2,705 localidades en 1,972 municipios con presencia de la institución.

Cerca de 3,000 cajeros automáticos en todo México.

El informe también muestra el crecimiento en la atención a beneficiarios: en 2024 el banco atendió a 26.4 millones de personas, mientras que en 2025 la cifra llegó a 33.5 millones.

Para el cierre de 2026, la institución estima haber atendido a casi 43 millones de personas y haber entregado más de un billón de pesos en recursos de los programas sociales.

Uno de los datos destacados es que el Banco del Bienestar es la única institución bancaria con presencia en más de mil municipios del país. Con la actualización de su aplicación, amplía las operaciones disponibles para sus usuarios, que ahora pueden realizar transferencias y pagos desde el celular, además de utilizar las sucursales y los cajeros automáticos.