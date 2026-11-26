La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el registro institucional “Transacción Documento de Elección” es suficiente, salvo prueba en contrario, para acreditar que una persona trabajadora eligió el régimen de cuentas individuales del ISSSTE, aunque no se exhiba el Documento de Elección original.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el registro institucional “Transacción Documento de Elección” es suficiente, salvo prueba en contrario, para acreditar que una persona trabajadora eligió el régimen de cuentas individuales del ISSSTE, aunque no se exhiba el Documento de Elección original. El Pleno lo resolvió el 24 de noviembre de 2026 en la Contradicción de Criterios 94/2026, según el comunicado de la Corte.

El criterio también establece que la falta de fecha, sello, firma de recepción o constancia de entrega a la dependencia no elimina, por sí sola, el valor probatorio del Documento de Elección.

Qué es la Transacción Documento de Elección

Para ejercer la opción, la persona trabajadora manifiesta su voluntad y esa información se incorpora a una relación electrónica, cuya veracidad es responsabilidad de la dependencia.

La Transacción no sustituye al Documento de Elección, pero permite acreditar la existencia y el sentido de la elección registrada. La elección en discusión es entre las cuentas individuales y el Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE, según Luces del Siglo.

Qué pasa si falta el sello o la fecha de recepción

El Pleno sostuvo que esas deficiencias no eliminan el valor probatorio del documento. Hay que identificar qué hecho se pretende demostrar con cada elemento y si puede acreditarse con otras pruebas.

Cuando el documento permite conocer de manera inequívoca la voluntad de la persona trabajadora, conserva valor para demostrar el régimen que eligió aun con esas irregularidades. Si se discute que la elección se comunicó dentro del plazo legal, esos hechos deben acreditarse con elementos probatorios suficientes.

Para quien discute su régimen pensionario, encontrar la Transacción en los registros del ISSSTE puede servir para acreditar la elección por cuentas individuales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué significa para los trabajadores

Para quien discute su régimen pensionario, encontrar la Transacción en los registros del ISSSTE puede servir para acreditar la elección por cuentas individuales. Quien sostenga que el registro es incorrecto puede aportar pruebas en contrario.

En enero de 2026, la Corte ya había resuelto que la firma autógrafa basta para acreditar la voluntad del trabajador en la elección de su régimen.