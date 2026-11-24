De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, esta prestación deberá ser entregada a más tardar el 19 de diciembre, ya que el plazo legal vence antes del 20 de ese mes.

México comenzará a aplicar el calendario de reducción de la jornada laboral a partir del 1 de enero de 2027. La reforma establece que el máximo de horas ordinarias pasará de 48 a 46 por semana durante ese año y disminuirá progresivamente hasta llegar a 40 horas en 2030.

El cambio también establece límites para el trabajo extraordinario y las condiciones para pagarlo .

Aunque la legislación mantiene el pago doble y triple de las horas extra , el número de horas que pueden realizarse dentro de cada esquema tendrá una implementación gradual.

Por eso, trabajadores y empleadores deberán tomar en cuenta los nuevos topes al calcular el tiempo extraordinario y la remuneración correspondiente.

¿Cómo se pagarán las horas extra con la reducción de la jornada laboral?

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificó los artículos 66 y 68 de la Ley Federal del Trabajo.

La norma establece que las horas extraordinarias comprendidas dentro del límite legal deberán pagarse con un 100% adicional al salario ordinario, es decir, al doble.

Cuando se supere ese límite, las horas adicionales deberán pagarse con un 200% más, lo que equivale al triple del salario ordinario.

La ley también establece que ese tiempo extraordinario excedente no podrá superar cuatro horas semanales y que la suma de la jornada ordinaria y extraordinaria no podrá ser mayor a 12 horas diarias.

Lo que se modifica gradualmente es la jornada ordinaria y el número máximo de horas extra que pueden pagarse dentro del primer esquema.

¿Cuántas horas extra podrán trabajar los mexicanos a partir de 2027?

La reforma establece un c alendario gradual para ampliar el límite semanal de horas extras que se pagan con el 100% adicional. El esquema será el siguiente:

2027: hasta 9 horas extra semanales dentro del primer límite.

2028: hasta 10 horas extra semanales.

2029: hasta 11 horas extra semanales.

2030: hasta 12 horas extra semanales.

Las horas extras podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas diarias y durante no más de cuatro días en la semana. Si se supera el límite correspondiente a cada etapa, la prolongación adicional no podrá exceder cuatro horas semanales y deberá pagarse con un 200% adicional al salario ordinario.

Además, la reforma prohíbe que las personas menores de 18 años realicen trabajo extraordinario. La legislación también establece que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor al permitido.

La reducción de la jornada ordinaria tendrá su propio calendario:

46 horas semanales en 2027

44 en 2028

42 en 2029

40 a partir de 2030.

El decreto establece que esta disminución no podrá implicar recortes en los sueldos, salarios ni prestaciones de las personas trabajadoras.