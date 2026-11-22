El calendario de la SEP contempla un total de 185 días de clases para preescolar, primaria y secundaria.

El viernes 27 de noviembre, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de México no tendrán clases debido a una nueva sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Esta jornada, establecida en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), permitirá que directivos y docentes participen en reuniones de trabajo y planificación pedagógica.

La fecha alcanza a las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN), por lo que los alumnos de educación básica podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el viernes 27 hasta el domingo 29 de noviembre.

El ciclo escolar 2026-2027 contempla 185 días de clases para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, esta será la tercera reunión ordinaria del CTE del ciclo lectivo. Las anteriores se realizaron el 25 de septiembre y el 30 de octubre, mientras que las próximas están previstas para el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

Detalles de las sesiones de CTE en México

Las sesiones del Consejo Técnico Escolar se llevan a cabo el último viernes de determinados meses y reúnen a directivos y docentes para:

Analizar el desempeño académico

Identificar necesidades educativas

Establecer estrategias que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje

Durante estos encuentros, se intercambian experiencias y propuestas para atender problemáticas como el rezago educativo y fortalecer habilidades fundamentales, entre ellas la lectura, la escritura y las matemáticas, siempre en beneficio de los estudiantes.

En el caso del viernes 27 de noviembre, esta será una jornada sin actividades escolares para los estudiantes, aunque los docentes y directivos deberán asistir a sus respectivos centros educativos para participar en la reunión.

Fechas de suspensión de clases

Durante el ciclo lectivo 2026-2027, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México estableció ocho jornadas de Consejo Técnico Escolar para las escuelas de educación básica, que incluyen preescolar, primaria y secundaria.

25 de septiembre de 2026.

30 de octubre de 2026.

27 de noviembre de 2026.

29 de enero de 2027.

26 de febrero de 2027.

30 de abril de 2027.

28 de mayo de 2027.

25 de junio de 2027.

En esas fechas, los docentes y directivos participan de reuniones institucionales, por lo que se suspenden las clases para los estudiantes.

¿Cuándo es el último día de clases en México?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, los estudiantes de México tendrán su último día de clases de 2026 el viernes 18 de diciembre, antes del inicio de las vacaciones de invierno. Por su parte, el ciclo escolar 2026-2027 finalizará el 9 de julio de 2027 para educación básica y el 13 de julio para las instituciones de formación docente.