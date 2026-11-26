Según el art. 1652 del Código Civil Federal de México, reclamar una herencia prescribe en 10 años y es transmisible a los herederos.

En México, reclamar una herencia no es un derecho que necesariamente pueda ejercerse de manera indefinida. El Código Civil Federal contempla un plazo de 10 años para exigir los bienes hereditarios en casos que sean de orden federal, una disposición que está expresamente establecida en el artículo 1652. La norma señala que el derecho de reclamar la herencia prescribe en ese periodo y también establece que puede transmitirse a los herederos.

Sin embargo, el plazo no debe interpretarse como una cuenta regresiva automática desde la muerte de una persona, ya que su aplicación depende de las circunstancias y de la legislación correspondiente.

El artículo 1652 del Código Civil Federal establece el plazo de 10 años para reclamar una herencia

El artículo 1652 del Código Civil Federal establece textualmente: “El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos”.

La disposición se encuentra en el Libro Tercero, dedicado a las sucesiones, dentro del capítulo sobre la apertura y transmisión de la herencia. El texto vigente consultado, publicado por la Cámara de Diputados, contempla esta regla dentro de las disposiciones comunes a las sucesiones testamentarias y legítimas.

El plazo de 10 años para pedir una herencia en México no siempre corre automáticamente desde la muerte; depende de cada caso. Fuente: Magnific

¿Qué significa que el derecho a reclamar una herencia prescriba?

La prescripción implica que, una vez cumplidas las condiciones legales, el paso del tiempo puede impedir que prospere una reclamación judicial de la herencia.

Por eso, una persona que considere que tiene derecho a recibir bienes hereditarios no debería asumir que puede reclamar en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido.

¿Desde cuándo comienzan a contarse los 10 años?

El plazo no necesariamente comienza el día del fallecimiento. La fecha desde la que se computa puede depender de las circunstancias de la sucesión, de la legislación aplicable y de los criterios judiciales.

Por ello, no es correcto afirmar que cualquier heredero pierde su derecho automáticamente al cumplirse diez años desde la muerte del familiar.