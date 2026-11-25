El FOVISSSTE es una institución pública mexicana encargada de ofrecer créditos hipotecarios a empleados del Estado en activo y pensionados.

El Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) puso en marcha el Programa de Reestructura de Créditos Deteriorados, una iniciativa que busca facilitar el pago de los financiamientos hipotecarios de trabajadores del Estado. En su primera etapa, la medida contempla beneficiar a 80,000 personas mediante la conversión de sus créditos denominados en Unidades de Medida y Actualización (UMA) a pesos.

El objetivo de este programa es brindar mejores condiciones de pago a quienes mantienen deudas hipotecarias que, debido a las actualizaciones y al paso del tiempo, se volvieron difíciles de afrontar.

Entre las funciones de Fovissste, está la gestión de los recursos acumulados en la Subcuenta de Vivienda de sus afiliados. Fuente: Shutterstock

Quiénes pueden acceder al programa del FOVISSSTE

El programa establece tres categorías de beneficiarios, de acuerdo con el monto de la deuda y el tiempo transcurrido sin realizar pagos. Cada grupo deberá cubrir un aporte inicial diferente:

Grupo 1: quienes tengan un adeudo de hasta 250,000 pesos o registren entre uno y tres años sin realizar pagos deberán aportar inicialmente 17,000 pesos.

Grupo 2: las personas con deudas de hasta 500,000 pesos o que acumulen hasta cuatro años sin pagar deberán realizar un aporte de 24 mil pesos.

Grupo 3: quienes tengan un adeudo de hasta un millón de pesos o lleven más de cuatro años sin realizar pagos deberán efectuar una aportación inicial de 113,000 pesos.

El importe correspondiente se deposita de manera directa en el número de crédito de la persona acreditada. También existe la posibilidad de realizar el pago con tarjeta bancaria mediante los mecanismos habilitados por el organismo.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Fovissste?

Las personas que cuentan con un crédito hipotecario deben ingresar al sitio web oficial del FOVISSSTE y consultar su estado de cuenta para verificar si cumplen con los requisitos.

Dentro de la plataforma encontrarán un cartel que indicará si su financiamiento reúne las condiciones de elegibilidad y si pueden comenzar el trámite para acceder a la reestructura.

Desde el FOVISSSTE recordaron que la institución no trabaja con intermediarios y que todos los trámites son gratuitos. Por este motivo, ninguna persona ajena al organismo está autorizada para gestionar la incorporación al programa ni para cobrar dinero en su nombre .

Se recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar posibles fraudes.

Qué beneficios ofrece convertir un crédito hipotecario de UMA a pesos

La reestructuración busca dar mayor estabilidad y previsibilidad a los pagos mensuales de las familias beneficiarias. En esta línea, las principales ventajas de convertir el financiamiento de UMA a pesos son:

Eliminación de la actualización anual de la UMA: el saldo del crédito dejará de incrementarse por los ajustes de esta unidad.

Conversión del financiamiento a pesos: la deuda quedará expresada en moneda nacional.

Tasa de interés fija del 9%: se establecerá una tasa que permanecerá sin cambios.

Mensualidades fijas: los pagos se mantendrán constantes durante el plazo contractual restante.

Posibilidad de obtener una quita: en determinados casos, se contempla una reducción del monto adeudado.