Miguel Assal alerta sobre apretar granos en el “triángulo de la muerte” facial, una zona con venas conectadas al cerebro y riesgos graves.

Miguel Assal, agente de emergencias y divulgador de primeros auxilios, alertó sobre el riesgo de apretar un grano en una región específica del rostro conocida como el “triángulo de la muerte”. A través de videos publicados en sus redes sociales, explicó por qué manipular lesiones en esta área puede favorecer complicaciones poco frecuentes, pero potencialmente graves.

Aunque los expertos recomiendan evitar exprimir las espinillas en cualquier parte de la cara, la anatomía de esta zona explica la precaución y permite entender qué sucede cuando se provoca una lesión en la piel.

La frase de Miguel Assal sobre apretar los granos que generó alerta

En videos publicados en su cuenta de TikTok, Miguel Assal advirtió sobre las consecuencias de manipular granos en una región central de la cara. “Apretar un grano puede poner en riesgo tu vida si lo haces en esta zona, el llamado triángulo de la muerte”, remarcó el especialista.

Assal es técnico en emergencias sanitarias, agente del SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia), instructor de primeros auxilios y divulgador especializado en prevención y actuación ante situaciones de emergencia.

Exprimir espinillas rompe la piel, facilita infecciones y puede derivar en manchas, cicatrices o complicaciones graves en casos excepcionales. Fuente: Magnific

¿Dónde se encuentra el llamado triángulo de la muerte?

El triángulo de la muerte facial comprende el área que va desde el puente de la nariz hasta las comisuras de los labios. Esta región tiene conexiones venosas con el seno cavernoso, una estructura ubicada detrás de los ojos que recibe sangre de distintas zonas de la cabeza.

Según la Cleveland Clinic, una infección originada en esta región podría propagarse a través de esas conexiones y provocar complicaciones graves, aunque se trata de un escenario poco habitual.

Al manipular una espinilla, se puede romper la barrera cutánea y facilitar la entrada de bacterias. En casos excepcionales, una infección puede derivar en una trombosis séptica del seno cavernoso, meningitis u otras complicaciones.

¿Qué recomiendan los dermatólogos cuando aparece un grano?

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) aconseja no apretar ni manipular las lesiones, ya que puede aumentar la inflamación, favorecer infecciones, manchas y cicatrices.

Para tratar un grano doloroso, recomienda aplicar una compresa tibia, utilizar tratamientos tópicos apropiados y consultar a un dermatólogo si la lesión persiste o empeora.