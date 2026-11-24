El empresario vinculó este cambio con el avance de la inteligencia artificial y describió el momento actual como un “evento evolutivo”.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, afirmó que la inteligencia artificial (IA) ya superó las habilidades de programación que desarrolló desde su adolescencia. El empresario explicó que a fines de 2025 pudo ver que sus capacidades en la materia se volvieron “obsoletas”.

La declaración fue realizada durante una entrevista con The Observer publicada el 25 de octubre de este año, en la que Gates también habló sobre el impacto de la IA en el trabajo y sobre las capacidades que las máquinas podrían superar en los próximos años.

Qué dijo Bill Gates sobre sus habilidades de programación

Gates recordó que comenzó a programar cuando tenía 13 años y explicó que, hacia fines de 2025, comprobó que sus habilidades ya no estaban al nivel de los sistemas de inteligencia artificial.

“Pude ver que mis habilidades de programación se volvieron básicamente obsoletas”, afirmó al referirse a las capacidades de programación que había desarrollado durante décadas.

Gates recordó que comenzó a programar cuando tenía 13 años. Shutterstock

Gates soñaba de joven con ser el mejor programador del mundo, pero sostuvo que hoy esa meta ya no es posible para una persona: “Ese día pasó hace tiempo”.

El empresario vinculó este cambio con el avance de la inteligencia artificial y describió el momento actual como un “evento evolutivo”.

También sostuvo que las máquinas pasarán a liderar los avances en matemáticas, ciencia e ingeniería. “Las IA son superiores a los humanos en esas cosas. Estamos en un momento bastante dramático de la historia”, afirmó.

El cambio que Bill Gates anticipa para el trabajo

Gates planteó que la inteligencia artificial puede avanzar sobre distintos tipos de capacidades laborales. En particular, mencionó tres áreas:

Habilidades de invención.

Habilidades del trabajo administrativo o de oficina.

Habilidades del trabajo físico humano, con el desarrollo de robots humanoides.

El cofundador de Microsoft también advirtió sobre el impacto que esta transformación puede tener en el empleo. Describió un escenario en el que las empresas pueden optar por “contratar al robot, despedir al humano y no mirar atrás”.

Gates señaló además que la transición podría reducir los ingresos destinados a las redes de protección social, lo que dificultaría financiar la asistencia necesaria durante el cambio tecnológico.

Por ese motivo, propuso analizar un impuesto a la inteligencia artificial para obtener recursos de la productividad generada por estas tecnologías. También planteó que algunos trabajos podrían reservarse para seres humanos y quedar prohibidos para la IA.

Gates señaló, al mismo tiempo, que la tecnología puede utilizarse para acelerar el descubrimiento de medicamentos y ayudar a reducir las listas de espera en el sistema de salud.