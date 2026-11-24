La aplicación del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal corresponde a las vías federales de México.

Los conductores que circulen demasiado cerca del vehículo que tienen adelante pueden recibir una multa en las carreteras y puentes de jurisdicción federal de México.

Así lo establece el artículo 102 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, que obliga a mantener una distancia de seguridad suficiente para detenerse oportunamente .

La disposición busca prevenir accidentes y garantizar que los automovilistas tengan espacio para reaccionar ante cualquier imprevisto. Además, establece que la separación entre vehículos debe considerar distintos factores, como la velocidad, las condiciones de la vía y el estado del propio automóvil.

¿Qué establece el artículo 102 sobre la distancia entre vehículos?

El artículo 102 señala que los conductores deben conservar una distancia de seguridad respecto del vehículo que circula adelante. Esta separación debe permitirles detenerse a tiempo y evitar una posible colisión.

Para determinar el espacio necesario, la normativa contempla cuatro factores fundamentales:

La velocidad: el ritmo al que circula el vehículo.

El estado de las vías federales: las condiciones del camino por el que transitan los automovilistas.

Las condiciones climáticas: factores como la lluvia o la niebla que pueden afectar la conducción.

El estado del vehículo: las condiciones propias de la unidad que pueden influir en su capacidad de detenerse.

La disposición también contempla el espacio que debe dejarse entre vehículos para permitir que otro automovilista pueda ocuparlo al realizar un adelantamiento, siempre que las condiciones lo permitan y sin generar situaciones de peligro.

La versión vigente establece que la falta de distancia de seguridad y de espacio para adelantamientos se sanciona con 10 a 13 veces la cuota diaria. Magnific

¿De cuánto es la multa por no respetar la distancia de seguridad?

La contravención de los dos primeros párrafos del artículo 102 contempla una sanción económica de 10 a 13 veces la cuota diaria establecida por el Reglamento. Este rango fue actualizado mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2026.

El artículo también incorpora obligaciones específicas para los camiones remolque, tractocamiones articulados y tractocamiones doblemente articulados. Estos vehículos no deben circular cuando se presenten condiciones climáticas desfavorables, como niebla, granizo, hielo, nieve o lluvia intensa.

En esos casos, sus conductores deben estacionar las unidades en un lugar adecuado que no represente un peligro para los demás usuarios de la vía federal. También deben ceder el paso cuando exista congestión y tienen prohibido circular en caravana o convoy cuando lleven el mismo sentido de circulación.

El incumplimiento de estas últimas disposiciones contempla una multa de 25 a 30 veces la cuota diaria establecida por el Reglamento. Por eso, los conductores deben prestar atención a las condiciones del camino y respetar las distancias de seguridad para evitar infracciones y contribuir a una circulación más segura.