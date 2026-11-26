En San Luis Potosí, el art. 72 exige luces encendidas todo el día y reflejantes en motos desde el 1 de mayo de 2026 para evitar choques.

Los conductores de motocicletas en San Luis Potosí, México, deben cumplir una obligación que no se limita a manejar durante la noche o en condiciones de poca visibilidad. La Ley de Tránsito del estado establece que los motociclistas deben circular con las luces encendidas en todo momento, incluso durante el día.

Esta disposición se encuentra en el artículo 72 y también contempla el uso de aditamentos luminosos o reflejantes para mejorar la visibilidad. Quienes incumplan la normativa podrían exponerse a multas, aunque el importe dependerá de las disposiciones aplicables en cada municipio.

¿Qué establece el artículo 72 de la Ley de Tránsito en San Luis Potosí?

La normativa estatal establece que los conductores de motocicletas y motonetas deben circular con las luces encendidas en todo momento, sin importar si es de día, de noche o si las condiciones climáticas permiten una buena visibilidad.

La disposición también obliga a portar aditamentos luminosos o reflejantes que contribuyan a que tanto la persona conductora como el vehículo sean visibles durante la circulación, especialmente cuando hay poca iluminación.

La Ley de Tránsito de San Luis Potosí obliga a usar luces y elementos reflejantes; no cumplir puede derivar en multas según cada municipio. Fuente: Magnific

¿Desde cuándo es obligatorio circular con las luces encendidas?

La modificación legislativa fue aprobada por el Congreso estatal el 20 de abril de 2026 y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de abril de ese año.

La reforma incorporó nuevas medidas de seguridad vial para quienes conducen motocicletas o motonetas, con el objetivo de aumentar su visibilidad ante los demás usuarios de la vía pública y prevenir siniestros de tránsito.

De esta manera, la obligación de mantener las luces encendidas en todo momento quedó incorporada a la legislación estatal a partir de la entrada en vigor del decreto, el 1 de mayo de 2026.

¿Qué dice la Ley de Tránsito sobre los objetos luminosos o reflejantes que deben llevar los motociclistas?

El artículo 72 no especifica un único dispositivo, modelo o prenda que los motociclistas deban utilizar obligatoriamente. La disposición establece que deben portar aditamentos luminosos o reflejantes que contribuyan a mejorar su visibilidad y la de la motocicleta.

La exigencia pone especial énfasis en las condiciones de baja iluminación, aunque la obligación de circular con las luces encendidas se aplica en todo momento.