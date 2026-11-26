El portaaviones Liaoning de la Armada china durante su permanencia en el astillero de Dalian.

China construye en el astillero de Dalian su cuarto portaaviones, conocido por los analistas como Type 004. Las imágenes satelitales muestran un casco de unos 322 metros de longitud en octubre de 2026, con una manga de unos 46 metros, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Janes proyecta una eslora final de entre 336 y 339 metros, frente a los 337 del USS Gerald R. Ford, el buque insignia de la Armada de EE.UU. Las imágenes muestran además dos compartimentos de unos 15 por 15 metros que los analistas relacionan con reactores nucleares.

Un casco mayor que el del Fujian

El casco del Type 004 supera a los 316 metros del Fujian, el tercer portaaviones chino. En una fase similar de construcción, en mayo de 2021, el Fujian tenía una manga de unos 40 metros.

Las primeras piezas prefabricadas aparecieron en un dique seco de Dalian a comienzos de 2025. El CSIS señala que se ensamblaron en un casco reconocible en menos de dos años.

El portaaviones Type 001A, posteriormente bautizado Shandong, durante su construcción en el astillero de Dalian, China, en diciembre de 2015. Fuente: Pierre Markuse / Wikimedia Commons

Propulsión, catapultas y ala aérea

Janes asegura que los compartimentos tienen un blindaje de varias capas, coherente con el que rodea los espacios de reactores navales. El CSIS considera probable la propulsión nuclear. El Fujian, que entró en servicio el 5 de noviembre de 2025, es de propulsión convencional.

El CSIS prevé casi con certeza catapultas electromagnéticas, como las del Fujian, que tiene tres. Un diseño de cuatro catapultas y un tercer elevador de aeronaves son opciones plausibles. Con un hangar y una cubierta mayores, el buque podría operar con un ala aérea más grande.

Cuándo podría estar listo

El estado actual del casco es comparable al del Fujian en mayo de 2021, que se botó aproximadamente un año después. Según el CSIS, el Type 004 podría botarse en un plazo similar, hacia 2027, y después necesitaría equipamiento y pruebas de mar durante varios años.

China cuenta con tres portaaviones en servicio: Liaoning, Shandong y Fujian. Los dos primeros lanzan sus aviones con una rampa de salto y el Fujian fue el primero con catapultas electromagnéticas.