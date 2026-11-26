Los conductores que circulan por calles y carreteras de México pueden encontrarse con una señal preventiva que muestra una flecha que se abre en dos.

Se trata de la SP-38, Separador o isla, incluida en el Manual de Señalización del Gobierno de México.

Esta señal indica la proximidad del inicio o del final de una faja separadora central, una isla o un obstáculo fijo o temporal que divide una vía en uno o dos sentidos de circulación. Su objetivo es advertir a los automovilistas sobre un cambio en la configuración del camino.

¿Qué significa la señal SP-38 y qué advierte a los conductores?

La señal SP-38 alerta sobre la presencia de una separación en la vía. Según la posición del pictograma, permite identificar si el tramo dividido está por comenzar o si está por terminar.

Indica a los conductores de vehículos la proximidad del inicio o fin de una faja separadora central, isla u obstáculo fijo o temporal, el cual divide una vía en uno o dos sentidos de circulación. Fuente: Manual de Señalización

Por eso, es importante prestar atención a su ubicación y a la disposición de la flecha. La advertencia permite anticipar la presencia de una isla, un separador central o un obstáculo que modifica el espacio disponible para circular.

¿Por qué es importante reconocer esta señal de tránsito?

Identificar la señal SP-38 ayuda a los conductores a anticipar cómo está organizada la vía y a estar atentos a los elementos que pueden encontrar en su recorrido. Al verla, es importante:

Observar la disposición de la flecha: su posición indica si se aproxima el inicio o el final del tramo dividido.

Prestar atención a la separación: puede tratarse de una faja central, una isla o un obstáculo fijo o temporal.

Adecuar la circulación a las condiciones del camino: los conductores deben tener en cuenta la configuración de la vía y las indicaciones de tránsito presentes en el lugar.

Conocer el significado de la señal SP-38 permite interpretar mejor las advertencias viales y anticipar cambios en el recorrido. Por eso, reconocerla es importante para circular con atención y evitar maniobras imprevistas ante una separación en el camino.