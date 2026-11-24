Se confirmó que no habrá clases el viernes 27 de junio: conoce los motivos. Fuente: Shutterstock.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció en el calendario escolar 2026-2027 cuándo terminarán las vacaciones de fin de año y qué día volverán a clases los alumnos de educación básica. La fecha está contemplada en el Acuerdo 07/07/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de julio de 2026.

El calendario contempla vacaciones de invierno del lunes 21 de diciembre de 2026 al martes 5 de enero de 2027. Sin embargo, el 6 de enero también está marcado como suspensión de labores docentes, por lo que los estudiantes regresarán a las aulas el jueves 7 de enero de 2027.

Cuándo terminan las clases antes de las vacaciones de diciembre

El calendario de la SEP establece 185 días de clase para el ciclo lectivo 2026-2027 en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Antes del receso de fin de año, el viernes 18 de diciembre de 2026 será el último día en que los alumnos tendrán clases. Después comenzará el periodo de vacaciones de invierno, que iniciará oficialmente el lunes 21 de diciembre.

De acuerdo con el calendario, el periodo vacacional se extenderá hasta el martes 5 de enero de 2027.

Antes del receso de fin de año, el viernes 18 de diciembre de 2026 será el último día en que los alumnos tendrán clases. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué los alumnos no regresan el 6 de enero

El miércoles 6 de enero de 2027 aparece en el calendario de la SEP como suspensión de labores docentes. Por ese motivo, tampoco habrá clases para los estudiantes durante esa jornada.

Las principales fechas del periodo quedan de la siguiente manera:

Viernes 18 de diciembre de 2026: último día de clases antes del receso.

Lunes 21 de diciembre de 2026: comienzan las vacaciones de invierno.

Martes 5 de enero de 2027: termina el periodo vacacional.

Miércoles 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes.

Jueves 7 de enero de 2027: regreso a clases.

El calendario es de aplicación nacional, aunque algunas autoridades educativas estatales publican ajustes a este calendario, por lo que conviene revisar también las disposiciones de cada estado.

El ciclo escolar 2026-2027 comenzó el lunes 31 de agosto de 2026 y terminará para preescolar, primaria y secundaria el viernes 9 de julio de 2027.