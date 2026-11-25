SEP confirma suspensión de clases este viernes 27 de noviembre: ¿qué alumnos no tendrán actividades?

El próximo viernes 27 de noviembre, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de México no tendrán clases. La suspensión de actividades escolares está contemplada en el calendario oficial del ciclo lectivo 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La medida se aplicará en las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) de las 32 entidades del país.

Los estudiantes tendrán un día sin actividades escolares debido a la realización de una nueva sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

¿Por qué no habrá clases el viernes 27 de noviembre?

La SEP estableció ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar durante el ciclo 2026-2027. Estas jornadas están destinadas al trabajo de los docentes y forman parte de las actividades previstas en el calendario oficial.

Por este motivo, el viernes 27 de noviembre los maestros participarán en la tercera sesión ordinaria del CTE del ciclo escolar. Como consecuencia, los alumnos de educación básica no deberán asistir a las aulas y retomarán sus actividades habituales el lunes 30 de noviembre.

Las fechas de suspensión y los periodos de receso están establecidos para las escuelas de educación básica de todo México, por lo que las familias pueden consultarlos para organizar sus actividades. SEP

¿Cuáles son las próximas fechas sin clases para los estudiantes?

El calendario escolar 2026-2027 contempla distintas jornadas sin actividades para los alumnos de educación básica. Entre las fechas previstas por la SEP se encuentran:

Viernes 27 de noviembre de 2026: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027: primer periodo de receso escolar. Las clases se reanudarán el jueves 7 de enero .

Viernes 29 de enero de 2027: sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

Viernes 26 de febrero de 2027: nueva jornada de Consejo Técnico Escolar.

Del 22 de marzo al 3 de abril de 2027: segundo periodo de receso escolar.