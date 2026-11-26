Este método es para la limpieza en seco: no se añaden productos de limpieza al filtro. El filtro debe estar limpio y seco.

Un filtro de café limpio y seco sirve para quitar el polvo y las huellas de la pantalla del televisor sin rayarla, según la experta en limpieza Nicole Jaques, que cita Southern Living. Lo recomienda porque es libre de pelusa y lo bastante suave para no dejar residuos.

La pantalla acumula polvo porque la electricidad estática lo atrae, y las huellas dejan grasa que atrae más suciedad. Por eso los expertos aconsejan limpiarla cada semana.

Cómo usarlo sin dañar la pantalla

Primero conviene apagar y desenchufar el televisor y dejar que se enfríe. Después se envuelve un filtro limpio alrededor de los dedos y se pasa suavemente por la pantalla, sin presionar.

Este método es para la limpieza en seco: no se añaden productos de limpieza al filtro. El filtro debe estar limpio y seco.

Por qué sirve un filtro de café y cómo usarlo

Ideal Home también destaca que el filtro no suelta pelusa, y recomienda pasarlo seco sobre la pantalla con movimientos suaves, repitiendo si queda polvo. Hunker lo describe como un sustituto de la microfibra, lo bastante suave para limpiar sin rayar, y Southern Living subraya que es algo que ya hay en la cocina.

Primero conviene apagar y desenchufar el televisor y dejar que se enfríe. Después se envuelve un filtro limpio alrededor de los dedos y se pasa suavemente por la pantalla, sin presionar.

Este método es para la limpieza en seco: no se añaden productos de limpieza al filtro. El filtro debe estar limpio y seco.

Qué dicen los fabricantes

Samsung, LG y Sony coinciden en limpiar en seco con un paño de microfibra suave y sin presionar. LG advierte que apretar la pantalla puede causar daños internos, manchas oscuras o grietas.

Frente a los paños comunes, Samsung señala que los trapos, las esponjas y los cepillos domésticos no son adecuados para las pantallas. Las toallas de papel y las almohadillas abrasivas pueden rayarlas o eliminar el recubrimiento antirreflejo. Consumer Reports también recomienda no usar toallas de papel, por las fibras que contienen.

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Qué no usar sobre la pantalla

Samsung desaconseja los limpiavidrios, el jabón, el detergente y los disolventes como el alcohol, el benceno, el amoníaco o la acetona. LG añade las toallitas húmedas.

Los tres fabricantes piden no rociar líquidos ni limpiadores directamente sobre la pantalla, porque pueden filtrarse al interior del televisor. Para una mancha que no sale en seco, Samsung indica humedecer ligeramente un paño de microfibra con agua destilada y secar enseguida.