Qué hacer si aparece SSSS en tu tarjeta de embarque.

La mayoría de los pasajeros revisa su tarjeta de embarque para confirmar el horario, la puerta de embarque o el asiento asignado. Sin embargo, hay un código de cuatro letras que puede generar preocupación entre los viajeros: SSSS.

Estas siglas corresponden a “Secondary Security Screening Selection”, que en español significa “selección de segundo control de seguridad”.

Se trata de una marca utilizada por la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA) para identificar a determinados pasajeros que deberán atravesar controles adicionales antes de abordar.

Aunque no implica que el pasajero haya cometido una infracción ni significa automáticamente que tenga prohibido viajar, sí puede modificar por completo la experiencia en el aeropuerto.

Qué pasa si tenés SSSS en la tarjeta de embarque

Los pasajeros que reciben este código deben someterse a una inspección de seguridad más exhaustiva que la habitual, incluso si cuentan con programas como TSA PreCheck, que normalmente permiten controles más rápidos.

El procedimiento puede incluir:

Revisión manual del equipaje de mano.

Inspección de dispositivos electrónicos.

Control con detector de metales y escáner corporal.

Revisión física adicional.

Análisis de rastros de sustancias en objetos personales.

Debido a estos controles extra, el paso por seguridad puede extenderse entre 15 y 45 minutos, aunque en algunos casos puede demorar todavía más.

El código SSSS puede aparecer en vuelos con destino, origen o conexión en Estados Unidos. Si un pasajero recibe esta marca, el control adicional se realiza antes de abordar, en el aeropuerto desde donde parte el vuelo, no al llegar al país.

Qué pasa si tenés SSSS en la tarjeta de embarque. Shutterstock

Por qué podrías perder el vuelo si aparece este código

Uno de los principales problemas del SSSS es que muchos pasajeros se enteran recién al llegar al aeropuerto, cuando intentan hacer el check-in o imprimir la tarjeta de embarque.

En algunos casos, el código impide realizar el registro online y obliga al viajero a dirigirse al mostrador de la aerolínea. Allí recibe la tarjeta con la marca y descubre que deberá pasar por un procedimiento adicional.

Para quienes llegan con poco margen de tiempo, la demora puede ser suficiente para perder el vuelo.

Cuáles pueden ser los motivos por los que aparece SSSS

La TSA no informa públicamente los criterios exactos que utiliza para seleccionar pasajeros, pero especialistas en seguridad aérea señalan que algunos factores pueden aumentar las probabilidades de recibir este control adicional.

Qué hacer si aparece SSSS en tu tarjeta de embarque.

Entre ellos se encuentran:

Viajes hacia o desde determinados destinos internacionales.

Reservas realizadas con poca anticipación.

Cambios frecuentes de itinerario.

Compra de pasajes de último momento.

Billetes de solo ida.

Pagos o patrones de viaje considerados inusuales.

Coincidencias de nombre con personas incluidas en listas de vigilancia.

También puede ocurrir por errores en los sistemas de control o coincidencias que no tienen relación con el comportamiento del pasajero.

¿El código SSSS significa que no te dejarán viajar?

No. Tener SSSS en la tarjeta de embarque no significa que el pasajero tenga prohibido volar ni que exista una acusación en su contra.

El código simplemente indica que deberá atravesar un control de seguridad más profundo antes de ingresar al avión. Si supera la inspección y cumple con los requisitos de viaje, podrá abordar normalmente.

Qué hacer si aparece SSSS en tu tarjeta de embarque

Los especialistas recomiendan llegar al aeropuerto con más anticipación de la habitual, especialmente si se trata de un vuelo internacional desde o hacia Estados Unidos.

También es importante:

Revisar la documentación antes de viajar.

Evitar llegar con el tiempo justo.

Consultar a la aerolínea si existen dudas.

Guardar comprobantes de reservas y cambios de itinerario.

Para los viajeros que reciben este código repetidamente, existe la posibilidad de solicitar una revisión ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) mediante el programa de reparación para pasajeros afectados.