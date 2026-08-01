Confirmado | Las aerolíneas pueden impedirte embarcar si no presentas este documento en los aeropuertos de España

Muchos viajeros creen que llevar la tarjeta de embarque en el móvil es suficiente para subir al avión. Sin embargo, la normativa que se aplica en los aeropuertos españoles establece que las aerolíneas pueden exigir un documento de identidad válido antes del embarque y negar el acceso al vuelo si el pasajero no puede acreditar quién es.

Aunque Aena gestiona los aeropuertos, recuerda que la comprobación de la documentación corresponde a cada compañía aérea, que debe verificar la identidad de los viajeros conforme al Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil.

Por ello, antes de viajar conviene revisar qué documento exige el destino y qué acepta la aerolínea, ya que los requisitos cambian según se trate de un vuelo nacional, un trayecto dentro del espacio Schengen o un viaje a un país tercero.

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Qué documento pueden exigirte para embarcar en España

En los vuelos con origen y destino en España, los pasajeros mayores de 14 años pueden identificarse, con carácter general, mediante el DNI o el pasaporte. Algunas compañías también aceptan el permiso de conducir español, aunque Aena recomienda comprobar previamente esta posibilidad con la aerolínea.

La situación cambia cuando el viaje tiene como destino otro país. En los vuelos internacionales dentro del espacio Schengen, los ciudadanos españoles deben viajar con el DNI o el pasaporte en vigor. Si el destino está fuera de la Unión Europea o del espacio Schengen, normalmente será obligatorio presentar un pasaporte válido y, en algunos casos, con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha prevista del viaje.

Además, algunos países exigen visados, autorizaciones electrónicas de viaje u otros requisitos de entrada que deben tramitarse antes de embarcar.

Qué puede ocurrir si llegas al aeropuerto sin la documentación necesaria

Presentarse en el aeropuerto con un documento incorrecto, deteriorado o sin la identificación exigida puede impedir el embarque, incluso aunque el pasajero disponga de un billete válido y haya realizado el check-in.

Aena recuerda que no es el organismo encargado de comprobar la documentación de los viajeros, sino que esa responsabilidad corresponde a la compañía aérea antes de permitir el acceso al avión. Si la identidad no puede verificarse o el documento no cumple los requisitos del destino, la aerolínea puede denegar el embarque.

Por este motivo, las autoridades aconsejan comprobar con antelación la documentación exigida para evitar incidencias el día del viaje.

Uno por uno: los documentos que pueden servir para viajar

Los países del Espacio Schengen y de la UE mantienen acuerdos de libre circulación para titulares del DNI español en vigor. (Fuente: Ministerio del Interior de España) Ministerio del Interior de España

La documentación aceptada depende del tipo de vuelo y del país de destino.

Vuelos nacionales en España: DNI o pasaporte; algunas aerolíneas también admiten el permiso de conducir español.

Vuelos a países del espacio Schengen: DNI o pasaporte en vigor.

Vuelos a países fuera de la UE o Schengen: pasaporte en vigor y, según el país, visado o autorización de viaje. Algunos Estados exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses.

Viajes al Reino Unido: además del pasaporte, desde el 2 de abril de 2025 los viajeros sujetos al sistema deben contar con una Autorización Electrónica de Viaje (ETA).

Antes de desplazarse al aeropuerto, la recomendación oficial es verificar tanto la documentación exigida por el país de destino como las condiciones establecidas por la aerolínea, ya que un documento incorrecto puede impedir el embarque aunque el vuelo esté confirmado