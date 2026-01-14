El ajuste aplica desde enero y cubre Metro, tranvía, cables y buses (Fuente: metrodemedellin.gov.co).

Desde el pasado sábado 10 de enero de 2026, los usuarios del Metro de Medellín y del transporte público del Valle de Aburrá comenzaron a pagar nuevas tarifas tras la actualización oficial decretada por las autoridades metropolitanas y distritales. El ajuste impacta tanto al sistema masivo —Metro, tranvía, cables y Metroplús— como al transporte público colectivo urbano y corregimental.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá explicó que el incremento promedio fue del 11,9 %, un porcentaje que, según la entidad, se mantiene muy por debajo del aumento del salario mínimo para este año, que llegó al 23,7 %. La decisión se tomó con base en un análisis técnico de costos operativos y sostenibilidad del sistema.

¿Cuánto vale el pasaje del Metro de Medellín en 2026 según el tipo de usuario?

Las tarifas del sistema Metro de Medellín quedaron diferenciadas por perfil, manteniendo los esquemas de beneficio para poblaciones específicas. Estos son los valores vigentes en 2026:

Perfil frecuente: $3.820

Perfil estudiantil (municipio): $1.600

Adulto mayor: $3.330

Al portador o usuario eventual: $4.400

Personas en situación de discapacidad: $2.720

En promedio, el ajuste para estos perfiles fue del 12,1 %, dependiendo del tipo de usuario y del beneficio aplicado.

¿Cómo quedó el pasaje del Metro de Medellín para 2026?

¿Desde cuándo rige el aumento del pasaje del Metro y el transporte público?

El nuevo valor del pasaje comenzó a regir desde el 10 de enero de 2026 en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá. La medida aplica tanto para quienes usan el sistema Metro como para quienes se movilizan en buses, busetas y microbuses del transporte público colectivo, incluyendo las rutas integradas al sistema masivo.

¿Cuánto cuesta el pasaje de bus en Medellín en 2026?

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, oficializó también las nuevas tarifas del transporte público colectivo urbano. Los valores quedaron establecidos así:

Buses y busetas urbanas: $3.800

Microbuses: $3.900

Estas tarifas aplican para todas las rutas urbanas de la ciudad, incluidas aquellas que cuentan con integración al Metro de Medellín.

¿Cómo quedaron las tarifas del transporte en los corregimientos de Medellín?

Las tarifas también fueron ajustadas en las zonas corregimentales, con valores diferenciados según el trayecto:

San Cristóbal: rutas corregimentales en $3.800; rutas veredales entre $3.200 y $3.750

San Sebastián de Palmitas: $5.150 hacia el centro de Medellín y $3.800 en trayectos interveredales

Santa Elena: entre $4.500 y $5.600 hacia Medellín; rutas veredales en $3.700

En el caso de Altavista y San Antonio de Prado, las tarifas fueron definidas directamente por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.