Mantener el pasaporte al día es uno de los factores más importantes para poder viajar a nivel internacional

Mantener el pasaporte al día es uno de los factores más importantes para poder viajar a nivel internacional, ya que sin él, no se puede ingresar a otros países a no ser que existan pactos internacionales como el del MERCOSUR de por medio.

En el caso de Estados Unidos, solicita a todos los viajeros extranjeros que quieran ingresar que presenten un pasaporte válido y vigente, además de una visa o Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) que pueden solicitar ciudadanos de países que integren el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program).

Estados Unidos prohíbe la entrada desde México a quienes presenten el pasaporte así: ¿Cuáles son los requisitos de ingreso para los mexicanos?

Los ciudadanos mexicanos que deseen ingresar a Estados Unidos deberán poder cumplir con estos requisitos para que las autoridades migratorias de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) admita la entrada al país:

Contar con un pasaporte mexicano válido , que tenga al menos 6 meses de vigencia.

Por válido, se entiende que no presente deterioro ni daño físico, no haya sido reportado como robado u perdido, y que los datos personales se correspondan con los del boleto de avión.

Contar con una visa americana que se corresponda con la naturaleza del viaje en el pasaporte.

Demostrar solvencia económica para costear la estadía y un boleto de ida y vuelta o de salida del país.

Si el pasaporte mexicano no cumple con la regla de los seis meses, las autoridades aeroportuarias podrían negarle el embarque. En caso de que se llegue a destino, los agentes migratorios rechazarán su ingreso.

Si el pasaporte mexicano no cumple con la regla de los seis meses, las autoridades aeroportuarias podrían negarle el embarque. En caso de que se llegue a destino, los agentes migratorios rechazarán su ingreso. El Cronista

Renovar el pasaporte en México: todo lo que se debe saber sobre el trámite

Antes de viajar o comprar los boletos de viaje, se debe saber con cuánto restante de vigencia cuenta el pasaporte. En caso de que para la fecha del viaje, le queden menos de seis meses, el viajero deberá renovar el documento con anticipación.

La renovación del pasaporte mexicano se lleva a cabo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE):

Se debe agendar una cita en una oficina de la SRE. Presentar el pasaporte que se desea renovar. Acreditar nacionalidad mexicana con: Acta de nacimiento. Certificado de nacionalidad. Declaratoria de nacionalidad. Carta de naturalización. Cédula de identidad ciudadana. Certificado de matrícula consular. Presentar una identificación oficial vigente. Pagar las tarifas correspondientes al trámite. Acudir a la cita para la toma de datos biométricos y la expedición del nuevo pasaporte.

Gestionar una visa americana: ¿Cómo y cuál se debe solicitar?

Los ciudadanos mexicanos que quieran viajar a Estados Unidos por un periodo de tiempo breve pueden solicitar:

Visa B1 : para negocios temporales.

Visa B2 : para turismo.

En ambos casos, se deben seguir los siguientes pasos, según lo que establece el Departamento de Estado de Estados Unidos:

Se tendrá que completar el Formulario DS-160 a través de la página del Departamento de Estado. Se debe contar con un pasaporte mexicano vigente al momento de realizar el trámite. Cargar una fotografía que cumpla con los estándares oficiales del Departamento de Estado. Pagar la tarifa que corresponda según la solicitud. Crear una cuenta en el sistema de citas y programar las entrevistas que correspondan.

Por último, se deberá presentar en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) para la toma de datos biométricos y posteriormente, ir a la entrevista en la Embajada o Consulado de Estados Unidos , a menos de que pueda ser exceptuado de este paso.