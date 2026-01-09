La Alcaldía y MetroCali salieron a desmentir versiones sobre un aumento mayor y explicaron los motivos detrás de la actualización del precio.

El sistema de transporte masivo MÍO de Cali se encamina a un nuevo ajuste tarifario en 2026, luego de que un borrador de decreto revelara el valor que podría regir a partir de enero.

La discusión se instaló en la agenda pública tras la circulación de versiones en redes sociales que hablaban de un alza mayor, lo que obligó a la Alcaldía y a MetroCali a salir a aclarar el escenario real del incremento.

Según la información oficial, el ajuste que se estudia busca sostener la operación del sistema sin generar un impacto desmedido en los usuarios, en un contexto marcado por el aumento del salario mínimo y de los costos de funcionamiento del transporte público.

¿Cuánto costaría el pasaje del MÍO desde enero de 2026?

De acuerdo con un borrador de decreto conocido por el diario El País, la tarifa del MÍO pasaría de $3.200 a $3.500 a partir del 10 de enero de 2026. Esto implica un incremento de $300 por viaje, cifra que ha sido ratificada tanto por la Alcaldía de Cali como por MetroCali.

El documento preliminar se convirtió en el principal respaldo de la información oficial, luego de que se difundieran rumores que hablaban de un aumento de $500, dato que fue desmentido por las autoridades distritales.

Alcaldía de Cali desmiente un aumento de $500 en el MÍO

El alcalde Alejandro Eder fue enfático en descartar versiones que circularon en redes sociales sobre un alza mayor. El mandatario aseguró que nunca estuvo en consideración un incremento de $500 y calificó esas afirmaciones como falsas.

Desde la administración se explicó que parte de la confusión se originó en debates del Concejo de Cali, donde algunos cabildantes advirtieron sobre la posibilidad de un aumento más alto. Sin embargo, la Alcaldía reiteró que el único escenario que se evalúa es el de $300.

El MÍO moviliza a miles de caleños todos los días y es el principal medio de transporte para el trabajo, el estudio y el acceso a servicios de salud.

Por qué subiría el precio del pasaje del MÍO en 2026

Según la Alcaldía de Cali, el ajuste tarifario proyectado responde principalmente a dos factores: el incremento del salario mínimo y el alza sostenida de los costos operativos del sistema. La administración sostiene que el MÍO necesita actualizar sus ingresos para garantizar la continuidad del servicio y su sostenibilidad financiera.

El objetivo, de acuerdo con el Distrito, es encontrar un equilibrio entre mantener la operación del sistema y evitar un golpe excesivo al bolsillo de los usuarios que dependen a diario del transporte público.

MetroCali confirma estudios técnicos para definir la tarifa

MetroCali, entidad encargada de la operación del sistema, informó que desde diciembre se adelantan estudios técnicos para definir el valor final del pasaje en 2026. La empresa precisó que los análisis contemplan únicamente el incremento de $300 y que no se evalúa ninguna cifra superior.

Estos estudios buscan establecer una tarifa que permita cubrir los costos de operación y mantenimiento, en un contexto de aumento de gastos y presiones financieras para el sistema.

Los estudios técnicos para definir la tarifa del MÍO se adelantan desde diciembre, en medio de un debate sobre costos operativos y calidad del servicio.

Cómo evolucionó la tarifa del MÍO en los últimos años

La tarifa del MÍO ha tenido incrementos graduales en los últimos años. En 2024, el pasaje costaba $2.900, mientras que en 2025 subió a $3.200. De concretarse el ajuste proyectado, en 2026 alcanzaría los $3.500.

La administración distrital argumenta que, en algunos periodos, estos aumentos han estado incluso por debajo de la inflación, como parte de una estrategia para equilibrar las finanzas del sistema sin afectar de manera abrupta a los usuarios.

Quiénes usan el MÍO y cómo impacta el aumento

De acuerdo con la encuesta Cali Cómo Vamos, cerca del 75% de los usuarios depende del MÍO para movilizarse. El 56% lo utiliza para ir a trabajar, el 18% para desplazarse a centros educativos y el 11% para acceder a servicios de salud. La mayor parte de los usuarios se concentra en el rango de edad entre 36 y 45 años.

El mismo informe señala que las principales quejas de los pasajeros están relacionadas con la frecuencia de los buses, la inseguridad en estaciones y la duración de los trayectos, factores que han intensificado el debate sobre la calidad del servicio frente al posible aumento tarifario.

Qué sigue para la tarifa del MÍO en 2026

Mientras se completan los estudios técnicos y se define el decreto final, la Alcaldía y MetroCali mantienen que el valor de $3.500 es el único que se encuentra sobre la mesa. El debate continuará en los próximos meses, en un contexto en el que miles de caleños dependen del MÍO para su movilidad diaria y observan con atención cómo impactará el ajuste en su economía.