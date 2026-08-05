Sin alquiler y con internet: el pueblo de 40 habitantes que busca voluntarios que quieran vivir en la montaña

Una isla paradisíaca abrió una nueva convocatoria para quienes sueñan con vivir en Europa. La propuesta incluye alojamiento gratuito, desayuno y una rutina de solo cinco horas diarias dedicada al cuidado de animales.

Vivir en una isla del Mediterráneo sin pagar alquiler y rodeado de paisajes de postal parece un sueño. Sin embargo, en Grecia existe una convocatoria que ofrece esa posibilidad a quienes estén dispuestos a colaborar con el cuidado de decenas de gatos rescatados.

Se trata de un programa impulsado por el refugio Syros Cats, ubicado en la isla de Syros, que busca voluntarios para participar durante al menos un mes en tareas vinculadas al bienestar animal. A cambio, los seleccionados reciben alojamiento gratuito, desayuno y los servicios básicos incluidos.

¿Qué ofrece el voluntariado en Grecia?

La propuesta está dirigida a personas que quieran vivir una experiencia diferente en Europa mientras ayudan a un refugio que trabaja con gatos abandonados.

Los voluntarios deberán colaborar cinco horas por día, cinco días a la semana, realizando tareas como:

Alimentar a los gatos.

Limpiar las instalaciones.

Cambiar el agua y mantener los espacios en condiciones.

Administrar medicación cuando sea necesario.

Socializar y cuidar a los animales para favorecer su bienestar y adopción.

Syros Cats. Syros Cats.

A cambio del trabajo, la organización brinda:

Alojamiento sin costo.

Desayuno diario.

Servicios básicos incluidos.

La posibilidad de vivir durante un mes o más en una de las islas más tranquilas del mar Egeo.

¿Quiénes pueden postularse?

El refugio busca personas mayores de edad, con buena condición física, independientes y comprometidas con el cuidado animal.

Si bien contar con experiencia previa es un punto a favor, no es un requisito excluyente. También solicitan un nivel básico o intermedio de inglés para facilitar la comunicación con el equipo local.

Cómo anotarse al voluntariado

La convocatoria para participar durante 2027 abrirá en septiembre, cuando el refugio habilite las nuevas postulaciones a través de su sitio web oficial.

Los organizadores aclaran que no se trata de un empleo remunerado, sino de un programa de voluntariado. Por ese motivo, cada participante deberá hacerse cargo de los pasajes, el seguro de viaje y, en caso de corresponder, los trámites migratorios necesarios para ingresar a Grecia.