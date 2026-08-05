Hace 30 años cubrieron un páramo con 12.000 toneladas de cáscaras de naranja: hoy nadie reconoce el paisaje.

Hace casi tres décadas, un experimento realizado en Costa Rica buscó darle un nuevo destino a miles de toneladas de residuos provenientes de la industria de las naranjas. Lo que en ese momento despertó fuertes cuestionamientos terminó dejando una transformación que aún hoy sorprende a investigadores de todo el mundo por sus resultados.

El proyecto consistió en depositar una enorme cantidad de cáscaras de naranja sobre un terreno completamente degradado, con la intención de comprobar si ese aporte de materia orgánica podía favorecer la recuperación natural del ecosistema. Con el paso de los años, el paisaje cambió de manera tan profunda que incluso costó identificar el lugar donde se había realizado la prueba.

Cómo nació el experimento que cambió un terreno estéril

La iniciativa comenzó en 1997 gracias a un acuerdo entre los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs, el Área de Conservación Guanacaste y una empresa procesadora de jugos. Durante aproximadamente un año, cerca de mil camiones descargaron unas 12.000 toneladas de restos de naranja sobre una superficie de tres hectáreas que llevaba años sin capacidad para regenerarse.

La descomposición de las cáscaras aportó nutrientes esenciales y dificultó el crecimiento de gramíneas invasoras (Fuente: Universidad de Princeton). Universidad de Princeton

La propuesta, sin embargo, tuvo una vida muy corta. Una compañía competidora cuestionó el proyecto ante la Justicia al considerar que esos residuos perjudicaban el parque nacional. El reclamo prosperó y la experiencia quedó suspendida, mientras la parcela permaneció sin nuevos estudios durante más de una década.

El bosque que apareció donde antes solo había pastizales degradados

Cuando el investigador Timothy Treuer regresó al sitio en 2013 para evaluar qué había sucedido, encontró un escenario completamente distinto. La vegetación había avanzado tanto que el antiguo cartel que identificaba el experimento prácticamente había desaparecido entre árboles, lianas y una densa cobertura forestal.

Las mediciones posteriores confirmaron que no se trataba únicamente de una impresión visual. Los científicos registraron importantes mejoras en el suelo y comprobaron que la restauración ecológica había favorecido una mayor diversidad de especies, un bosque más desarrollado y un incremento del 176% en la biomasa de los árboles respecto de una parcela vecina que nunca recibió esos residuos.

El paisaje cambió de manera tan profunda que incluso costó identificar el lugar donde se había realizado la prueba (Fuente: Universidad de Princeton). Universidad de Princeton

Los especialistas creen que la descomposición de las cáscaras aportó nutrientes esenciales y, al mismo tiempo, dificultó el crecimiento de gramíneas invasoras que impedían el desarrollo de nuevos árboles.

Aunque todavía investigan el mecanismo exacto que produjo semejante recuperación, este caso se transformó en una referencia internacional sobre cómo determinados residuos agrícolas, utilizados bajo planificación científica, pueden contribuir a recuperar ecosistemas seriamente degradados sin recurrir a grandes intervenciones artificiales.