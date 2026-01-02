La Alcaldía de Bogotá presentó un proyecto de decreto que fija la nueva tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público. (Fuente: Archivo)

El Distrito de Bogotá dejó listo un proyecto de decreto que establece la tarifa de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable en $3.550 para 2026, un aumento de $350 frente al precio vigente de $3.200. El ajuste, equivalente al 10,6 %, supera lo inicialmente contemplado por el Distrito, que preveía un incremento de $250.

La decisión responde al alza del salario mínimo decretada por el Gobierno Nacional, que impacta entre el 40 % y 55 % de los costos operativos del sistema, incluidos salarios, prestaciones y aportes a seguridad social.

Según TransMilenio, sin este ajuste, el sistema enfrentaría un déficit de entre $125.614 millones y $147.775 millones en 2026, lo que pondría en riesgo la operación del servicio.

Aporte del Gobierno Nacional para reducir el aumento

El presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno Nacional cuenta con $1,5 billones destinados a la compra de flota eléctrica en Bogotá, lo que podría disminuir los costos por pasajero y evitar el alza tarifaria. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán aclaró que el convenio vigente solo contempla $938 mil millones y que los desembolsos comenzarían en 2027.

De concretarse un aporte adicional este año, sería posible mantener la tarifa de 2026 sin cambios. Mientras tanto, la decisión final sobre la posible reducción del aumento está en manos del Gobierno Nacional.

Impacto del aumento en los usuarios

Expertos indican que el incremento del pasaje podría afectar principalmente a trabajadores informales, estudiantes y personas cuyos ingresos no crezcan al ritmo del salario mínimo. Por otro lado, los trabajadores formales que perciben hasta dos salarios mínimos podrían ver parcialmente compensado el alza mediante el subsidio de transporte.

Actualmente, Bogotá cuenta con más de 1.480 buses eléctricos, y la tarifa ajustada busca cubrir los costos operativos, mientras se mantiene el esquema de transbordos para mitigar el impacto en quienes realizan recorridos con más de un viaje.

Esquema de abono y transbordos

El proyecto de decreto también ratifica el abono TransMiPass, que permite acceder al SITP mediante una recarga mensual de $160.000 COP, equivalente a 65 validaciones. Las tarifas de transbordo se mantienen para dos viajes realizados en un lapso de 125 minutos desde la última validación, medida que busca reducir el efecto del aumento en los recorridos más largos.