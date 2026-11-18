Dormir frente a La Bombonera es una de las alternativas que propone Howard Johnson Undici República de La Boca para quienes quieren conocer uno de los barrios más emblemáticos de Buenos Aires desde una ubicación particular. El establecimiento ofrece experiencias que combinan alojamiento, fútbol, gastronomía, entretenimiento y bienestar, tanto para estadías de ocio como de negocios.

Howard Johnson, La Boca. Fuente: Howard Johnson, La Boca.

Un hotel frente a La Bombonera con experiencias para los fanáticos

Ubicado frente al estadio de Boca Juniors, el hotel cuenta con 60 habitaciones y suites modernas y equipadas, un salón para eventos con capacidad para hasta 100 personas y una terraza exclusiva con vista directa a La Bombonera. También dispone de fitness center, spa, piscina exterior en la terraza con vistas panorámicas de 360 grados del barrio, restaurante de estilo bodegón moderno, coworking y 100 cocheras cubiertas. Además, fue declarado lugar de Interés Turístico por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reconocimiento a su valor arquitectónico, histórico y su aporte a la cultura de La Boca como atractivo turístico.

Pileta exterior & Solarium en Howard Johnson La Boca Fuente: Howard Johnson, La Boca.

Una de las propuestas disponibles busca combinar la estadía con entretenimiento. Incluye una noche en Suite Garden con vista a La Bombonera, desayuno y dos entradas para La Cúpula, la obra de Flavio Mendoza. A esto se suma late check-out sujeto a disponibilidad y acceso al gimnasio, spa y terraza con piscina, desde donde se pueden apreciar vistas al estadio.

Para quienes buscan una experiencia más ligada al fútbol, otra alternativa propone conocer la historia y vivir la pasión de Boca Juniors. El paquete incluye una noche en Suite Garden, acceso al Museo de Boca y un recorrido express por La Bombonera. También contempla desayuno en El Genovés, el restaurante del hotel, y late check-out hasta las 18. Durante la estadía se puede acceder al gimnasio, al spa con duchas escocesas y sauna seco y a la terraza con piscina y vistas panorámicas al estadio y a la ciudad.

Foto: Howard Johnson, La Boca. Fuente: Howard Johnson, La Boca.

Fútbol, cultura, gastronomía y teatro en una misma estadía

La tercera alternativa es la denominada Experiencia Premium, pensada para combinar fútbol, cultura, gastronomía, entretenimiento y confort en una misma visita a La Boca. La propuesta incluye una noche en Suite Garden con vista a La Bombonera y desayuno, además de dos entradas al Museo de Boca y dos entradas para el espectáculo La Cúpula.

La Experiencia Premium suma una cena completa para dos personas, integrada por entrada, plato principal, postre y bebida sin alcohol. Durante la estadía también están incluidos el acceso al gimnasio, el spa con duchas escocesas, el sauna seco y la terraza con piscina. Desde allí se pueden obtener vistas a La Bombonera y a la ciudad, completando una propuesta que reúne distintos atractivos vinculados con el barrio.

Estas opciones forman parte de la propuesta de Gift Cards de experiencias de Howard Johnson. Según la información proporcionada por la empresa, es posible elegir Gift Cards desde $ 150.000 para canjear en productos de la tienda. Ese monto corresponde a las tarjetas disponibles para utilizar en productos de la plataforma y no se presenta en el material como el precio específico de cada una de las experiencias detalladas.

Howard Johnson, La Boca. Fuente: Howard Johnson, La Boca.

De esta manera, Howard Johnson Undici República de La Boca aprovecha su ubicación frente al estadio para ofrecer distintas formas de vivir el barrio: desde una estadía combinada con teatro hasta una propuesta centrada en la historia y la pasión de Boca Juniors, o una experiencia más amplia que suma museo, espectáculo, gastronomía y espacios de bienestar.

Las Gift Cards y experiencias pueden consultarse en la tienda online www.hjargentina.com/tienda , mientras que la empresa también informa el WhatsApp +54 9 11 2277-4656 como canal de contacto.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.