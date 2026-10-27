El senador perdió la elección, pero su frente judicial recién empieza a moverse en el Supremo Tribunal Federal.

Tras la inesperada derrota en el balotaje del pasado domingo a manos de Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro continúa recibiendo malas noticias y su situación se agrava con el correr de las horas. El senador por el Partido Liberal (PL) habría llegado a Estados Unidos burlando las prohibiciones de la Justicia que lo inhabilitaban a salir de Brasil.

Algunas versiones citadas por las agencias Reuters y EFE, incluso aseveran que el presidente Donald Trump habría tenido un rol esencial en la llegada del candidato presidencial a EE.UU.

¿Cuáles son las causas judiciales que pesan sobre Flávio Bolsonaro?

1) El expediente por la película “Dark Horse”

El estrepitoso resultado del domingo abrió camino al avance de las investigaciones que lo tienen como blanco en el Supremo Tribunal Federal (STF). Esos expedientes habrían influido en su decisión de dejar el país con su familia este martes.

El primero de los casos gira en torno al financiamiento de “Dark Horse”, la película sobre la trayectoria de su padre, Jair Bolsonaro. El inquérito (investigación) fue abierto en julio de 2026 por el ministro André Mendonça, a pedido de la Policía Federal (PF) y con dictamen favorable de la Procuración General de la República (PGR). Se investigan sospechas de lavado de dinero, corrupción y evasión de divisa s.

La causa se hizo pública cuando Mendonça levantó el secreto sobre parte de la documentación. Según los reportes, el propio Flávio habló con Daniel Vorcaro sobre la financiación.

Se investiga el origen, el recorrido y el destino de los fondos negociados con Daniel Vorcaro (el banquero del caso Banco Master). Redes sociales

¿Quién es Vorcaro? Un banquero vinculado a otro escándalo: el del Banco Master. Lo que se busca determinar es el origen, el recorrido y el destino de los recursos negociados con él para la producción.

Hasta el día de hoy, el mayor del clan Bolsonaro rechaza cualquier irregularidad. El senador sostuvo desde un primer momento que los fondos eran de carácter privado. Admitió haber buscado a Vorcaro después de que se difundieran audios y mensajes, y desde entonces habla de un patrocinio privado para una película privada.

En cuanto al estado de la causa, el Inquérito 5070, que tramita bajo la relatoría de Mendonça, tuvo un pedido de prórroga de 90 días por parte de la PF.

2) Apuestas online y un abogado

El otro inquérito que corre en el STF se vincula con un abogado acusado de lavar dinero a través de plataformas de apuestas.

Distintos medios brasileños lo identifican como Willer Tomaz. Tanto el senador como el abogado niegan trabajar o hacer negocios juntos.

3) La causa por calumnia contra Lula

Hay un tercer frente, de origen distinto: un posteo en redes sociales. El 3 de enero de 2026, el día en que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, Flávio publicó un mensaje en X.

En él asoció imágenes del Presidente con las del mandatario venezolano. El texto anunciaba que Lula sería “delatado” y mencionaba narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, y elecciones fraudulentas.

Se o povo venezuelano está comemorando a queda de Maduro e o início da própria libertação, por que tem gente no Brasil preocupada com a “soberania” da Venezuela??? https://t.co/mV2NZs2epO — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 3, 2026

La investigación nació de una representación de la PF, con requerimiento del ministro de Justicia, y la PGR se mostró a favor. Alexandre de Moraes ordenó abrir el inquérito el 15 de abril de 2026, dio a la PF un plazo inicial de 60 días y levantó el secreto de las actuaciones. Entendió que hubo una imputación pública de delitos sin pruebas, en un entorno virtual abierto.

¿Qué puede pasar con las causas?

Ahora la discusión es dónde seguirán los expedientes. La permanencia de los dos inquéritos del STF vinculados a Dark Horse y a Tomaz dependerá de si los hechos investigados guardan relación con el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Esa evaluación todavía no tiene definición pública.

No es la primera vez que Flávio Bolsonaro enfrenta a la Justicia. El caso más conocido son las “rachadinhas”, el esquema por el cual un legislador contrataba empleados que devolvían parte de su sueldo.

Arrancó en 2018, cuando auditores detectaron transferencias inusuales por 1,2 millones de reales a una cuenta de Fabrício Queiroz, exasesor de Flávio. La investigación apuntaba a traspasos de salarios de empleados de su antiguo gabinete en la Asamblea Legislativa de Río (Alerj) a Queiroz, señalado como operador financiero.

Flávio Bolsonaro, hijo de Jair. Fuente: EFE Andre Borges

En noviembre de 2020, el Ministerio Público lo denunció por organización criminal, lavado de dinero, apropiación indebida y peculado. Según la denuncia, lideraba una organización que desvió 6 millones de reales de la Alerj. Por este motivo, Queiroz fue detenido en junio de 2020.

En 2021, la 5ta Sala del Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló las decisiones del juez de primera instancia, entre ellas el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y telefónico, y la detención de Queiroz. El 16 de mayo de 2022 la Justicia de Río archivó la denuncia, a pedido del Ministerio Público y con base en esa decisión del STJ. Se archivó por la nulidad de las pruebas, no por una sentencia sobre el fondo. Flávio siempre negó las acusaciones.