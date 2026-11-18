La autorización alcanza a personal militar, buques y aeronaves rusas y forma parte de un esquema de cooperación.

Rusia podrá ingresar con hasta 230 efectivos militares a Nicaragua para participar en ejercicios conjuntos con las Fuerzas Armadas locales. La autorización incluye el despliegue de personal, naves y aeronaves para realizar actividades de adiestramiento, intercambio de experiencias y operaciones de asistencia humanitaria.

La medida quedó establecida en el Decreto Presidencial 05-2026, publicado en La Gaceta, el Diario Oficial de Nicaragua, el 29 de mayo.

El documento establece que las actividades podrán desarrollarse entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026 y contempla distintos contingentes rusos que ingresarán de manera rotativa.

Rusia enviará 230 militares a Nicaragua: qué operaciones podrán realizar

El artículo 2 del Decreto Presidencial 05-2026 detalla las actividades para las que se autoriza el ingreso de efectivos de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.

La cifra de 230 militares surge de cuatro contingentes autorizados de forma rotativa: uno de 80 efectivos y otros tres de 50 integrantes cada uno. No se trata necesariamente de un despliegue simultáneo, sino de personal habilitado para participar en distintas actividades durante el período establecido.

Entre las operaciones previstas figuran los ejercicios de adiestramiento e intercambio con la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Joaquín Ramírez Solórzano, además de actividades conjuntas con las fuerzas terrestres, la Fuerza Aérea, Defensa Antiaérea y la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua.

El decreto también contempla la participación de militares rusos junto al Comando de Operaciones Especiales General Pedro Altamirano.

En este caso, el objetivo es intercambiar experiencias y realizar ejercicios de adiestramiento en operaciones de ayuda humanitaria.

Operaciones marítimas y lucha contra el narcotráfico: qué establece el decreto

El Gobierno de Nicaragua autorizó el ingreso de personal militar, naves y aeronaves de Rusia y otros países durante el segundo semestre de 2026. El decreto establece las fechas y las actividades previstas. (foto: archivo). Shutterstock

Uno de los puntos centrales de la autorización es la cooperación entre las fuerzas navales de ambos países.

El documento habilita el ingreso de efectivos, naves y aeronaves rusas para realizar operaciones contra actividades ilícitas en espacios marítimos del mar Caribe y aguas jurisdiccionales del océano Pacífico de Nicaragua.

Estas actividades se desarrollarán junto con la Fuerza Naval del Ejército nicaragüense e incluirán intercambio de experiencias y adiestramiento.

Además, otro de los contingentes rusos participará en tareas de comunicación operacional con las fuerzas navales y aéreas de Nicaragua. El objetivo establecido es colaborar en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El decreto también contempla ejercicios de búsqueda, salvamento y rescate ante situaciones de emergencia o desastres naturales, junto con actividades de planificación y preparación para la asistencia humanitaria.

Qué otros países podrán ingresar con militares, naves y aeronaves a Nicaragua

Rusia no será el único país habilitado para ingresar con personal militar y equipamiento.

El artículo 1 del decreto autoriza el tránsito o estacionamiento de efectivos, naves y aeronaves de las fuerzas armadas de distintos países.

La lista incluye a:

Rusia .

China .

México .

Venezuela .

Cuba .

Estados Unidos .

Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, a través de las Fuerzas Armadas integrantes de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

El documento también especifica las actividades previstas para algunos de estos países. México, por ejemplo, podrá ingresar con 50 efectivos militares de forma rotativa para participar en ejercicios humanitarios, tareas de adiestramiento, instrucción e intercambio de experiencias.

Venezuela tendrá autorización para desarrollar operaciones de asistencia humanitaria, misiones de búsqueda, salvamento y rescate, además de ejercicios marítimos y actividades conjuntas contra ilícitos.

Estados Unidos, por su parte, podrá ingresar personal militar, naves y aeronaves, siempre que las actividades estén previamente planificadas y coordinadas con el Ejército de Nicaragua.

El permiso contempla operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda, salvamento y rescate por aire, mar y tierra.